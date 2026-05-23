Thompson objavio fotografije koje otkrivaju što se dešava iza kulisa: 'Vidimo se'

Marko Perković Thompson (59), jedan od najpopularnijih hrvatskih glazbenika, podijelio je s obožavateljima intiman uvid u pripreme za svoju ljetnu turneju. Samo dan uoči velikog humanitarnog koncerta u Sisku koji se država danas, na svom je Instagram profilu objavio seriju fotografija s probe.

Pripreme za ljetnu turneju

Deset objavljenih fotografija pruža rijedak pogled iza kulisa i prikazuje atmosferu s probe Thompsona i njegovog benda. Kroz objektiv fotografa, fanovi mogu vidjeti glazbenike potpuno usredotočene na svirku. Fotografije hvataju energiju benda, od krupnih planova glazbenika zadubljenih u instrumente do širokih kadrova koji prikazuju cijelu ekipu na okupu. Na jednoj od fotografija vidi se i sam Thompson kako pjeva i svira akustičnu gitaru, dok ga ostatak benda prati.

Ipak, glavna poruka ove objave nije samo najava ljetne turneje. U opisu fotografija, Thompson je pozvao svoje pratitelje na poseban događaj. „Pozdrav od Marka i cijele ekipe s proba za ljetnu turneju! Vidimo se sutra u Sisku na humanitarnom koncertu ‘HRVATSKA ZA ŽIVOT’ u Sportskoj dvorani Zeleni Brijeg s početkom u 20 sati", najavio je.

Cilj koncerta

Koncert „Hrvatska za život“ organiziran je s ciljem prikupljanja sredstava za potporu trudnicama u potrebi, „centrima za život“ te kućama za hitan smještaj trudnica u Sisku i Zagrebu. Sav prihod od ulaznica namijenjen je ovoj humanoj svrsi. Uz Thompsona kao glavnog izvođača, na koncertu su nastupili i istaknuti glazbenici s duhovne scene, poput Stijepe Gleđa Markosa, Vanesse Mioč i grupe Amorose.

Reakcije obožavatelja nisu izostale. Ispod objave su se zaredali komentari podrške i uzbuđenja. Poruke poput „Volimo te Thompsone, ti si naš“ i „Vidimo se sutra“ pokazuju snažnu vezu koju glazbenik ima sa svojom publikom. Velik broj pratitelja iskoristio je priliku i za postavljanje pitanja o budućim nastupima, raspitujući se za koncerte u Vukovaru i Šibeniku, što svjedoči o velikoj potražnji za njegovim nastupima diljem Hrvatske. Podrška je stigla i izvan granica, a jedan od komentara podrške stigao je čak iz Argentine.