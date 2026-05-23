UOČI SP-A /

Izbornik BiH komentirao HNL, pa poručio: 'Hrvatska je naš uzor'

Izbornik BiH komentirao HNL, pa poručio: 'Hrvatska je naš uzor'
Foto: www.imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Profimedia

Barbarezu je BiH prvi posao u trenerskoj karijeri, a u 20 utakmica ostvario je osam pobjeda, četiri remija i osam poraza

23.5.2026.
12:37
Sportski.net
U Bosni i Hercegovini se pripremaju punom parom za prvo Svjetsko prvenstvo od 2014., nakon što su prije gotovo dva mjeseca senzacionalno izbacili četverostruke prvake svijeta Italiju.

Jedan od heroja tog podviga, ako ne i najveći, svakako je izbornik Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez. Bivšem napadaču reprezentacija BiH je prvi trenerski posao u karijeri, a u razgovoru za Sportklub otkrio je kako inspiraciju vuče od hrvatske reprezentacije i izbornika Zlatka Dalića.

"Uvijek sam bio veliki navijač hrvatske reprezentacije. Pokazali su nam put, kako se gradi i kako se dolazi do medalja. Nije to od jučer, to je 20 godina rada. Dalić je imao dobar plan i viziju, lako je i teško raditi s dobrim igračima", rekao je Barbarez pa nastavio:

"Dalić ima veliku odlučnost i on me fascinira, volim gledati njegove press konferencije. Dosta toga kaže i kad ne kaže. Štiti svoje igrače, to je najvažnija stvar. Hrvatska reprezentacija je veliki uzor za nas", dodao je izbornik BiH u razgovoru za Sportklub.

Za HNL trojac Stjepan Radeljić, Osman Hadžikić i Martin Zlomislić rekao je da je jako zadovoljan njima te da često odlazi na utakmice u Rijeku i Split i da redovito prati našu ligu.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Sergej BarbarezNogometna Reprezentacija Bih
