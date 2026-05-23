Ovo Putin ne želi da se javno zna: Gubici Rusije u ratu zastrašujući, broj mrtvih veći od milijun

Od početka invazije na 22. veljače 2022. godine, Rusija je izgubila oko 1.354.810 vojnika u Ukrajini - izvijestio je danas Generalštab Oružanih snaga Ukrajine. Broj uključuje i 950 žrtava koje su ruske snage pretrpjele tijekom proteklog dana, piše Kyiv Independent.

Kako izvješće navodi, Rusija je također izgubila:

11.949 tenkova,

24.599 oklopnih borbenih vozila,

98.406 vozila i spremnika goriva,

42.579 artiljerijskih sustava,

1.799 višecijevnih raketnih sustava,

1.394 sustava protuzračne obrane,

436 zrakoplova,

353 helikoptera,

306.478 dronova,

1.444 kopnena robotska sustava,

33 ratna broda i čamca

te dvije podmornice.

Ukrajinski Glavni stožer nije otkrio vlastite gubitke tijekom pune invazije, pozivajući se na operativnu tajnu.

Izvještaji neovisnih zapadnih think-tankova slažu se da ruski gubici znatno nadmašuju ukrajinske gubitke, a Centar za strateške i međunarodne studije sa sjedištem u Washingtonu procjenjuje omjer na "otprilike 2,5:1 ili 2:1."

Prema izvješćima CSIS-a iz siječnja ove godine, navodi da je Ukrajina pretrpjela između 500.000 i 600.000 žrtava od veljače 2022. do prosinca 2025., od čega se procjenjuje da je između 100.000 i 140.000 poginulo u borbi.