Ovo Putin ne želi da se javno zna: Gubici Rusije u ratu zastrašujući, broj mrtvih veći od milijun
Ukrajinski Glavni stožer nije otkrio vlastite gubitke tijekom pune invazije, pozivajući se na operativnu tajnu
Od početka invazije na 22. veljače 2022. godine, Rusija je izgubila oko 1.354.810 vojnika u Ukrajini - izvijestio je danas Generalštab Oružanih snaga Ukrajine. Broj uključuje i 950 žrtava koje su ruske snage pretrpjele tijekom proteklog dana, piše Kyiv Independent.
Kako izvješće navodi, Rusija je također izgubila:
- 11.949 tenkova,
- 24.599 oklopnih borbenih vozila,
- 98.406 vozila i spremnika goriva,
- 42.579 artiljerijskih sustava,
- 1.799 višecijevnih raketnih sustava,
- 1.394 sustava protuzračne obrane,
- 436 zrakoplova,
- 353 helikoptera,
- 306.478 dronova,
- 1.444 kopnena robotska sustava,
- 33 ratna broda i čamca
- te dvije podmornice.
Ukrajinski Glavni stožer nije otkrio vlastite gubitke tijekom pune invazije, pozivajući se na operativnu tajnu.
Izvještaji neovisnih zapadnih think-tankova slažu se da ruski gubici znatno nadmašuju ukrajinske gubitke, a Centar za strateške i međunarodne studije sa sjedištem u Washingtonu procjenjuje omjer na "otprilike 2,5:1 ili 2:1."
Prema izvješćima CSIS-a iz siječnja ove godine, navodi da je Ukrajina pretrpjela između 500.000 i 600.000 žrtava od veljače 2022. do prosinca 2025., od čega se procjenjuje da je između 100.000 i 140.000 poginulo u borbi.