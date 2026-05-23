FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOKANTNE BROJKE /

Ovo Putin ne želi da se javno zna: Gubici Rusije u ratu zastrašujući, broj mrtvih veći od milijun

Ovo Putin ne želi da se javno zna: Gubici Rusije u ratu zastrašujući, broj mrtvih veći od milijun
×
Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

Ukrajinski Glavni stožer nije otkrio vlastite gubitke tijekom pune invazije, pozivajući se na operativnu tajnu

23.5.2026.
15:07
Andrea Vlašić
Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Od početka invazije na 22. veljače 2022. godine, Rusija je izgubila oko 1.354.810 vojnika u Ukrajini - izvijestio je danas Generalštab Oružanih snaga Ukrajine. Broj uključuje i 950 žrtava koje su ruske snage pretrpjele tijekom proteklog dana, piše Kyiv Independent.

Kako izvješće navodi, Rusija je također izgubila:

  • 11.949 tenkova, 
  • 24.599 oklopnih borbenih vozila, 
  • 98.406 vozila i spremnika goriva, 
  • 42.579 artiljerijskih sustava, 
  • 1.799 višecijevnih raketnih sustava, 
  • 1.394 sustava protuzračne obrane, 
  • 436 zrakoplova, 
  • 353 helikoptera, 
  • 306.478 dronova, 
  • 1.444 kopnena robotska sustava, 
  • 33 ratna broda i čamca 
  • te dvije podmornice.

Ukrajinski Glavni stožer nije otkrio vlastite gubitke tijekom pune invazije, pozivajući se na operativnu tajnu.

Izvještaji neovisnih zapadnih think-tankova slažu se da ruski gubici znatno nadmašuju ukrajinske gubitke, a Centar za strateške i međunarodne studije sa sjedištem u Washingtonu procjenjuje omjer na "otprilike 2,5:1 ili 2:1."

Prema izvješćima CSIS-a iz siječnja ove godine, navodi da je Ukrajina pretrpjela između 500.000 i 600.000 žrtava od veljače 2022. do prosinca 2025., od čega se procjenjuje da je između 100.000 i 140.000 poginulo u borbi.

RusijaUkrajinaGubitciVojska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike