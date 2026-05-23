TRAŽE OSTAVKU /

Kaos u Madridu zbog korupcijske afere premijera: Prosvjednici pokušali upasti u njegovu rezidenciju

Kaos u Madridu zbog korupcijske afere premijera: Prosvjednici pokušali upasti u njegovu rezidenciju
Foto: Richard Zubelzu/Zuma Press/Profimedia

Deseci tisuća prosvjednika nosili su transparente s natpisima 'Ostavka socijalističke mafije' i drugim sloganima, uz brojne španjolske žuto-crvene zastave u 'Maršu za dostojanstvo'

23.5.2026.
16:42
Hina
Mala skupina prosvjednika pokušala je u subotu probiti barijere oko rezidencije španjolskoga socijalističkog premijera Pedra Sáncheza tijekom masovnog prosvjednog skupa na kojem se pozivalo na njegovu ostavku nakon niza korupcijskih skandala.

Deseci tisuća prosvjednika nosili su transparente s natpisima "Ostavka socijalističke mafije” i drugim sloganima, uz brojne španjolske žuto-crvene zastave u "Maršu za dostojanstvo” koji je organizirala udruga Španjolsko civilno društvo.

Čelnici oporbene Narodne stranke i krajnje desne stranke Vox također su sudjelovali u uglavnom mirnom prosvjedu.

Španjolski je sud u utorak objavio da je bivši španjolski socijalistički premijer José Luis Rodríguez Zapatero pod istragom zbog navodnog vođenja mreže za trgovinu utjecajem i pranje novca, što je novi udarac za lijevu vladu pritisnutu korupcijskim skandalima.

Zapatero, ključni saveznik sadašnjega premijera, zanijekao je u utorak bilo kakvu krivnju.

Organizatori su rekli da je na prosvjedu sudjelovalo 80.000 ljudi, dok je predstavnik španjolske vlade u Madridu procijenio da ih je bilo oko 40.000.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
