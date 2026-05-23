Kaos u Madridu zbog korupcijske afere premijera: Prosvjednici pokušali upasti u njegovu rezidenciju

Mala skupina prosvjednika pokušala je u subotu probiti barijere oko rezidencije španjolskoga socijalističkog premijera Pedra Sáncheza tijekom masovnog prosvjednog skupa na kojem se pozivalo na njegovu ostavku nakon niza korupcijskih skandala.

Deseci tisuća prosvjednika nosili su transparente s natpisima "Ostavka socijalističke mafije” i drugim sloganima, uz brojne španjolske žuto-crvene zastave u "Maršu za dostojanstvo” koji je organizirala udruga Španjolsko civilno društvo.

Čelnici oporbene Narodne stranke i krajnje desne stranke Vox također su sudjelovali u uglavnom mirnom prosvjedu.

Aujourd’hui, le peuple espagnol a parlé.



Des centaines de milliers de patriotes défilent dans les rues de Madrid avec un objectif clair:



Ils veulent la démission de Pedro Sánchez. pic.twitter.com/IR6ZDXmxzQ — Sarah Abv (@Sarahsa09309757) May 23, 2026

Španjolski je sud u utorak objavio da je bivši španjolski socijalistički premijer José Luis Rodríguez Zapatero pod istragom zbog navodnog vođenja mreže za trgovinu utjecajem i pranje novca, što je novi udarac za lijevu vladu pritisnutu korupcijskim skandalima.

Zapatero, ključni saveznik sadašnjega premijera, zanijekao je u utorak bilo kakvu krivnju.

Organizatori su rekli da je na prosvjedu sudjelovalo 80.000 ljudi, dok je predstavnik španjolske vlade u Madridu procijenio da ih je bilo oko 40.000.