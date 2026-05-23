FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVI OBRAT /

Misterij oko nestanka supruga Katie Price sve bizarniji: Otac tvrdi da je uhićen, ona tvrdi 'laž'

Misterij oko nestanka supruga Katie Price sve bizarniji: Otac tvrdi da je uhićen, ona tvrdi 'laž'
×
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Otac Leeja Andrewsa tvrdi da je njegov sin uhićen u Dubaiju, dok Katie Price i dalje inzistira na tome da je riječ o otmici

23.5.2026.
21:05
Hot.hr
BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Bizaran slučaj koji tjednima puni medijske stupce dobiva sve zamršeniji epilog. Dok je otac Leeja Andrewsa, supruga britanske reality zvijezde Katie Price, potvrdio da je njegov sin uhićen u Dubaiju, čime se činilo da je saga o navodnoj otmici završena, sama Price tvrdi suprotno. Ona je izjavu svog svekra nazvala "lažnim vijestima", inzistirajući da je njezin suprug i dalje nestao, navodi The Sun

Misterij oko nestanka supruga Katie Price sve bizarniji: Otac tvrdi da je uhićen, ona tvrdi 'laž'
Foto: AARON PARFITT/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Panika i strah od otmice

Sve je počelo sredinom svibnja kada je Katie Price u suzama putem svog YouTube kanala objavila da je njezin suprug, s kojim je u braku od siječnja, nestao. "Lee je nestao prije tri dana. Posljednji put sam se čula s njim u srijedu navečer u deset sati", rekla je tada vidno potresena Price. Tvrdila je da je pokušavao prijeći granicu u Dubaiju kako bi se ukrcao na let za Veliku Britaniju.

Priča je postajala sve mračnija. Price je ispričala detalje njihovog posljednjeg FaceTime poziva, koji je ledi krv u žilama. "Rekao mi je da su mu ruke vezane, ne lisicama, već nekakvim vezicama, i da ima kapuljaču na glavi. Bio je u kombiju", prepričala je, dodajući njegove navodne posljednje riječi: "Vraćaju se po mene." Nakon toga, u 10:03 navečer, njegov telefon je ugašen, a lokacija postala nedostupna. Price je izrazila najcrnje sumnje: "Ne znam je li otet. Ne znam što se događa. Policija ga ne može pronaći ni u jednom zatvoru, ni u jednoj policijskoj postaji, nigdje. Jednostavno nema nikakvog traga."

U danima koji su uslijedili, Price je dijelila poruke koje joj je navodno slao neposredno prije nestanka. U njima je pisalo: "Uhićen sam, javit ću se, ok sam xx". Zatim je pojasnio da je zapravo "pritvoren" u takozvanom "black siteu", tajnom zatvoru izvan pravne jurisdikcije, te joj poručio da ga voli i da kontaktira britansko veleposlanstvo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Katie Price (@katieprice)

Sumnje koje su se gomilale

Iako je priča zvučala zastrašujuće, javnost i mediji od samog su početka bili sumnjičavi. Činjenica da se par vjenčao samo nekoliko dana nakon što su se upoznali, kao i brojne kontroverze koje su pratile Andrewsa, bacale su sjenu na cijeli slučaj. Mnogi su nagađali da se radi o marketinškom triku, što je Price oštro demantirala. "Ovo je stvarno i svatko tko misli da sam ja dio ovoga je odvratan", poručila je.

Čak je i Andrewsova majka, Trisha, optužila Price da "iskorištava" nestanak njezinog sina za medijsku pažnju. Dodatnu pomutnju unijela je informacija da je Andrewsov Facebook profil bio aktivan u vrijeme dok je navodno bio otet.

Uhićenje umjesto otkupnine

Dok je svijet nagađao radi li se o otmici, bijegu ili marketinškom triku, priča je dobila dva potpuno suprotna objašnjenja. Jedanaest dana nakon dramatičnog nestanka, oglasio se Andrewsov otac, Peter, s viješću koja je trebala razjasniti situaciju. "Lee je dobro. Nije otet, ali je uhićen", izjavio je za Daily Mail, potvrđujući da mu se sin nalazi u pritvoru u UAE.

Međutim, umjesto da stavi točku na nagađanja, ova izjava pokrenula je novi val drame. Katie Price je putem društvenih mreža oštro demantirala svog svekra. "OVO JE LAŽNA VIJEST. LEE JE I DALJE NESTAO", napisala je, tvrdeći da ona i "njegova obitelj" znaju što se događa i surađuju s vlastima. Time je javnost ostala podijeljena između dvije oprečne tvrdnje: one o uhićenju koju podupiru službeni izvori i one o otmici na kojoj inzistira supruga.

Iako točni razlozi uhićenja još nisu u potpunosti poznati, visoki dužnosnik policije u Dubaiju natuknuo je da protiv Andrewsa postoji više naloga za uhićenje, prvenstveno zbog optužbi za prijevaru. Britanski Foreign Office potvrdio je da pruža podršku obitelji britanskog državljanina u Dubaiju. 

Katie PriceOtmicaUhićenjeBizarno
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike