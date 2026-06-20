Bivši igrač Real Madrida i Rome doživio srčani udar na konferenciji za novinare

Bivši igrač Real Madrida, Rome, Boce Juniors i još nekoliko klubova te argentinske nogometne reprezentacije, Fernando Gago doživio je srčani udar nakon utakmice njegovog Universidad de Chilea protiv O’Higginsa.

Gago je prve simptome osjetio neposredno prije početka utakmice, ali ih je odlučio ignorirati smatrajući da se radi o nelagodi koju mnogi sportaši osjećaju prije susreta. Odradio je cijeli susret koji je Universidad dobio 2:0, nakon čega je otišao na konferenciju za medije, gdje je bio u vidno lošem stanju.

Ubrzo je doživio srčani udar te je hitno prevezen u bolnicu, gdje je operiran i gdje mu je ugrađen stent. Sada će bivši veznjak mirovati neko vrijeme prije nego što se vidi hoće li se i kada vratiti na klupu čileanskog velikana, kojeg će privremeno voditi pomoćni trener Fabricio Coloccini, nekadašnji stoper najpoznatiji iz razdoblja dok je igrao za Newcastle.

Fernando Gago sufrió un infarto y sus síntomas se empezaron a ver durante la conferencia de prensa de la U. De Chile. El DT tuvo que ser intervenido quirúrgicame de urgencia por problemas cardiovasculares.



🎥: @bolavip pic.twitter.com/M5Oq83pQPU — Federación Postera (@FedePostera) June 20, 2026