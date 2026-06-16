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Posljednji ples najboljeg u povijesti: Hoće li Messi povesti Argentinu prema novom trijumfu?

Posljednji ples najboljeg u povijesti: Hoće li Messi povesti Argentinu prema novom trijumfu?
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Foto: JUAN MABROMATA/AFP/Profimedia

Tekstualni prijenos pratite od 3:00

16.6.2026.
23:01
Sportski.net
JUAN MABROMATA/AFP/Profimedia
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Svjetsko prvenstvo, Skupina J
17. lipnja
3:00
0
Argentina
 
:
0
Alžir
 

Tekstualni prijenos pratite od 3:00

Najava

Od 3:00 igra se prva utakmica skupine J na Svjetskom prvenstvu. Na stadionu Arrowhead u Kansas Cityju snage će odmjeriti Alžir i branitelj naslova svjetskog prvaka Argentina.

Momčad iz Južne Amerike na prvenstvo dolazi u sjajnoj formi, nakon šest uzastopnih pobjeda, sa željom da u novom domu svojeg najvećeg igrača u povijesti, Lionela Messija, osvoji novu titulu i dodatno učvrsti mjesto među nogometnom elitom. U kvalifikacijama su također bili vrlo uvjerljivi, osvojivši 38 od mogućih 54 boda te završivši na prvom mjestu s čak devet bodova prednosti ispred Ekvadora.

Alžir, s druge strane, na ovo prvenstvo dolazi kao povratnik. Kroz kvalifikacije je prošao osvojivši 25 od mogućih 30 bodova, a posljednji put na Svjetskom prvenstvu nastupio je 2014. godine, kada je u osmini finala izgubio od Njemačke.

Može li Messi pobjedom otvoriti obranu naslova ili će Alžir, poput Obale Bjelokosti, povratak na Svjetsko prvenstvo nakon 12 godina okruniti senzacionalnom pobjedom, saznajte od 3:00.

 

Argentinska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Alžir
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