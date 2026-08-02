Ovakvog Zorana Milanovića rijetko kada možemo vidjeti

Predsjednik Zoran Milanović i njegova supruga Sanja Musić Milanović prisustvovali su u subotu navečer otvorenju 3. Vrboska Film Festivala u Vrboskoj na otoku Hvaru.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske/Dario Andrišek

Riječ je o četverodnevnom međunarodnom festivalu kratkometražnog igranog i animiranog filma koji se održava od 1. do 4. kolovoza. Uz filmske projekcije, program uključuje radionice, sadržaje za djecu i mlade te natjecateljski dio u kojem će najboljim ostvarenjima biti dodijeljena nagrada Plava palma. Nakon uvodnog obraćanja direktorice festivala Darije Stilin, u ljetnom kinu na otvorenom prikazano je pet kratkometražnih filmova hrvatskih i međunarodnih autora.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske/Dario Andrišek

Predsjednik u ležernom ljetnom izdanju

Dok je Sanja Musić Milanović, koja redovito privlači pozornost svojim elegantnim modnim odabirom, ostala vjerna ženstvenom stilu, ovoga je puta odabrala dugu ružičastu suknju, košulju u svjetlijoj nijansi i balerinke usklađene s ostatkom kombinacije.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske/Dario Andrišek

Posebnu je pozornost privukao i predsjednik Milanović, koji je ovoga puta zamijenio svoje uobičajeno odijelo ležernom ljetnom kombinacijom. Nosio je smeđe kratke hlače i crnu polo majicu, a umjesto klasičnih cipela odabrao je smeđe sandale.

Uz predsjednika i prvu damu na otvorenju festivala bio je i predsjednikov savjetnik za odnose s lokalnom i regionalnom samoupravom Nikša Peronja.