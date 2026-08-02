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LJETNI PREDSJEDNIK /

Ovakvog Zorana Milanovića rijetko kada možemo vidjeti

Ovakvog Zorana Milanovića rijetko kada možemo vidjeti
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Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske/Dario Andrišek

Uz predsjednika i prvu damu na otvorenju festivala bio je i predsjednikov savjetnik za odnose s lokalnom i regionalnom samoupravom

2.8.2026.
11:43
Hot.hr
Ured predsjednika Republike Hrvatske/Dario Andrišek
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Predsjednik Zoran Milanović i njegova supruga Sanja Musić Milanović prisustvovali su u subotu navečer otvorenju 3. Vrboska Film Festivala u Vrboskoj na otoku Hvaru.

Ovakvog Zorana Milanovića rijetko kada možemo vidjeti
Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske/Dario Andrišek

Riječ je o četverodnevnom međunarodnom festivalu kratkometražnog igranog i animiranog filma koji se održava od 1. do 4. kolovoza. Uz filmske projekcije, program uključuje radionice, sadržaje za djecu i mlade te natjecateljski dio u kojem će najboljim ostvarenjima biti dodijeljena nagrada Plava palma. Nakon uvodnog obraćanja direktorice festivala Darije Stilin, u ljetnom kinu na otvorenom prikazano je pet kratkometražnih filmova hrvatskih i međunarodnih autora.

Ovakvog Zorana Milanovića rijetko kada možemo vidjeti
Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske/Dario Andrišek

Predsjednik u ležernom ljetnom izdanju

Dok je Sanja Musić Milanović, koja redovito privlači pozornost svojim elegantnim modnim odabirom, ostala vjerna ženstvenom stilu, ovoga je puta odabrala dugu ružičastu suknju, košulju u svjetlijoj nijansi i balerinke usklađene s ostatkom kombinacije.

Ovakvog Zorana Milanovića rijetko kada možemo vidjeti
Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske/Dario Andrišek

Posebnu je pozornost privukao i predsjednik Milanović, koji je ovoga puta zamijenio svoje uobičajeno odijelo ležernom ljetnom kombinacijom. Nosio je smeđe kratke hlače i crnu polo majicu, a umjesto klasičnih cipela odabrao je smeđe sandale.

Uz predsjednika i prvu damu na otvorenju festivala bio je i predsjednikov savjetnik za odnose s lokalnom i regionalnom samoupravom Nikša Peronja.

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