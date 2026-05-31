Dva igrača Dinama ipak ostaju bez SP-a: Izbornik ih nije pozvao

Izbornik Alžira Vladimir Petković objavio je popis 26 igrača koje će voditi na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD, Kanadu i Meksiko.

Najzanimljivije je primijetiti kako se na popisu nisu našla dva Dinamova igrača iz Alžira. Ismael Bennacer i Monsef Bakrar neće ići na Svjetsko prvenstvo iako su posljednjih godina najčešće bili u kadru alžirske reprezentacije. Ismael Bennacer imao je problema s ozljedom i odigrao je ove sezone samo 18 utakmica ili 971 minutu.

Monsef Bakrar igrao je više i igrao je odlično u Dinamu, ali ipak se nije našao na popisu što je manje iznenađenje jer on nije bio stalan član. Prednost su u napadu dobili Mohamed Amine Amoura, Nadhir Ben Bouali, Adel Boulbina, Faris Jadjames, Amine Gouiri, Anis Haj Moussa, Riyad Mahrez.

Izostanak Bennacera ipak je iznenađenje i unatoč manjoj minutaži ove sezone. "Neću lagati, ne razumijem. Kad se osjećaš fizički dobro, kad radiš, kad se vraćaš na dobru razinu i kad godinama sanjaš o Svjetskom prvenstvu sa svojom zemljom, naravno da je to teško prihvatiti, ali poštujem donesene odluke", kazao je Bennacer za La Gazette du Fennec prije nekoliko dana kada je saznao za odluku.

Cijeli popis

Vratari: Luca Zidane (Grenada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais).

Braniči: Aïssa Mandi (Lille OSC), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Mohamed Amine Tougai (ES Tunis), Zinnedine Belaid (JS Kabylie), Achraf Abada (USM Alger), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (BSC Young Boys), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Rafik Belghali (Hellas Verona).

Veznjaci: Hicham Boudaoui (OGC Nice), Ramiz Zerrouki (Twente), Nabil Bentaleb (Lille OSC), Yacine Titraoui (Charleroi), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Houssem Aouar (Al-Ittihad).

Napadači: Fares Ghedjemis (Frosinone), Nadir Benbouali (Györ), Amine Gouiri (Olympique Marseille), Adil Boulbina (Al-Duhail), Anis Hadj Moussa (Feyenoord, NIZ), Riyad Mahrez (Al Ahli), Mohamed Amoura (Wolfsburg).