Kanadski izbornik objavio popis za Svjetsko prvenstvo: Hajdučki as putuje u Ameriku

Kanadski izbornik Jesse Marsch je u petak objavio popis igrača na koje računa za predstojeće Svjetsko prvenstvo, a na njemu se našao i Promise David koji je prije manje od četiri mjeseca operirao tetivu kuka.

David (24) se ozlijedio 21. veljače igrajući za Union SG u belgijskoj Pro ligi. Rečeno mu je da će oporavak trajati šest mjeseci.

"Nisam mislio da je to moguće. Neću lagati", rekao je David za TSN. "Kad sam se morao odlučiti za operaciju... rekli su mi: 'Ne vidimo da se ljudi brzo oporavljaju od ovoga.' Nekako sam odustao."

Zatim je dobio ohrabrujući poziv od Jesseja Marscha, glavnog izbornika Kanade.

Još jedan igrač koji je pauzirao, kapetan Alphonso Davies, ušao u popis unatoč ozljedi lijeve tetive koljena ranije ovog mjeseca dok je igrao za minhenski Bayern.

"Samo smo htjeli proći kroz proces s Alphonsom i Bayernom i osigurati da je spreman za uspjeh i da ne vršimo dodatni pritisak na njega", rekao je Marsch za TSN. "Alphonso je velika osobnost i veliki igrač za nas, i htjeli smo se uvjeriti da ga na sve načine pripremamo za uspjeh, da svi surađujemo u ovom procesu povratka u igru."

Marsch je rekao da je „prerano reći“ kada će Davies zaigrati za Kanadu, suorganizatora svjetskog prvenstva koja prvu utakmicu skupine B igra 12. lipnja protiv Bosne i Hercegovine u Torontu.

"Hoćemo li biti 100% spremni sa svakim igračem na popisu? Ne, nećemo", rekao je Marsch o prvoj utakmici. „Ali osjećamo da imamo dovoljno igrača koji igraju na visokoj razini i koji su u stvarno dobroj formi... da postignemo rezultat koji nam je potreban."

Popis igrača kanadske reprezentacije za SP:

Vratari: Maxime Crepeau, Owen Goodman, Dayne St. Clair

Braniči: Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies, Luc De Fougerolles, Alistair Johnston, Alfie Jones, Richie Laryea, Niko Sigur, Joel Waterman

Veznjaci: Ali Ahmed, Tajon Buchanan, Mathieu Choiniere, ​Stephen Eustaquio, Marcelo Flores, Ismael Kone, Liam Millar, Jonathan Osorio, Nathan Saliba, Jacob Shaffelburg

Napadači: Jonathan David, Promise David, Cyle Larin, Tani Oluwaseyi