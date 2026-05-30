Sezona je pri kraju, a uzbuđenje na vrhuncu: Čekaju nas dugo iščekivani meč i nogometne poslastice

Donosimo vam pretposljednju vikend-najavu prije početka Svjetskog prvenstva. Za dva tjedna naš će specijal sadržavati i utakmice najveće svjetske smotre, a iako je većina prvenstava završena, to ne znači da nema uzbuđenja 30. i 31. svibnja.

Svakako je najuzbudljiviji sportski događaj onaj iz svijeta nogometa. PSG će u Budimpešti u subotu, 30. svibnja, od 18 sati odmjeriti snage protiv novog prvaka Engleske, Arsenala. Hoće li Parižani obraniti naslov prvaka Europe ili će Topnici nakon 20 teških godina uspjeti u onome u čemu Thierry Henry i njegova momčad nisu te osvojiti prvi "trofej s ušima", saznajte od 18 sati na HRT-u 2.

A da ostanete prikovani za ekrane, pobrinut će se FNC 31. Ovo izdanje najveće regionalne borilačke organizacije vodi nas u Beograd, gdje će publika moći uživati u brojnim uzbudljivim borbama, uključujući i glavnu borbu večeri – dugo iščekivani susret branitelja naslova u srednje lakoj kategoriji Đanija Barbira i Aleksandra Ilića. Taj dvoboj očekuje nas oko ponoći, a prije njega borit će se još brojna poznata lica iz MMA i boksačkog svijeta, uključujući Hrvoja Sepa, Ivicu Truščeka, Vasu Bakočevića i druge. Sjajni FNC 31 pratite uživo od 19:30 putem platforme VOYO.

Za one kojima su ipak draži motosportovi, tu je i Superbike. Ta organizacija koja pruža uzbudljive utrke ovog se puta seli u Aragoniju, a sve ćete moći pratiti od 11 sati na platformi VOYO, kako u subotu, 30. svibnja, tako i u nedjelju, 31. svibnja.

Konačno, u nedjelju, 31. svibnja, igrat će se i jedna veoma bitna utakmica – hrvatska reprezentacija do 17 godina snage će odmjeriti s vršnjacima iz Španjolske. Hoće li Filip Pavić i ostatak izabranika Marijana Budimira pobijediti jedne od favorita ili ispasti s Europskog prvenstva, pratite uživo 31. svibnja u 13:30 na platformi VOYO ili na kanalu RTL 2.