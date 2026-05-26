Velike vijesti za PSG: Dvije zvijezde trenirale pred finale Lige prvaka!

Nogometaši Paris St. Germaina Ousmane Dembele i Achraf Hakimi odradili su puni trening francuskog prvaka četiri dana prije finalne utakmice Lige prvaka protiv Arsenala u Budimpešti.

Dembele, osvajač Zlatne lopte prošle godine, zadobio je ozljedu desnog lista tijekom posljednje utakmice Ligue 1 protiv gradskog rivala Paris FC-a. Francuski mediji su i ranije najavljivali da njegov nastup u finalu Lige prvaka, gdje će PSG braniti prošlogodišnji naslov, nije pod znakom pitanja.

Marokanac Hakimi je ozlijedio bedreni mišić desne noge u polufinalu Lige prvaka protiv Bayerna. Nastup 27-godišnjeg Hakimija do utorka je bio vrlo upitan, ali normalno odrađen trening daje nadu pariškim navijačima da bi i Hakimi mogao zaigrati protiv engleskog prvaka.

Finalna utakmica na Puskas Areni u Budimpešti igra se u subotu s početkom u 18 sati.