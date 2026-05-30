Lopovi usred noći provalili u kuću majke legendarnog nogometaša i opljačkali je

Foto: Mondadori Portfolio/Sipa USA/Profimedia

"Ja sam stara, imam 83 godine i slabo spavam, ne znam kako ništa nisam čula", rekla je Viktorija Mihajlović

30.5.2026.
10:47
Sportski.net
Iz Srbije, točnije iz Sremske Kamenice, stigle su vijesti kako su lopovi ušli u kuću majke legendarnog nogometaša rođenog u Vukovaru, Siniše Mihajlovića.

Lopovi su u kuću upali u utorak između 2 i 3 sata ujutro, a iz nje su odnijeli novac te brojne rekvizite iz karijere Siniše Mihajlovića koji imaju neprocjenjivu vrijednost, piše Telegraf.rs. Sve je snimljeno nadzornim kamerama, slučaj je prijavljen, a policija u Novom Sadu, zadužena za područje Petrovaradina i Sremske Kamenice, istražuje slučaj.

U toj kući Sinišin brat Dražen godinama je skupljao sve predmete iz njegove karijere – trofeje, fotografije, dresove, kopačke i drugo. Dražen je srpskim medijima otkrio kako se krađa uistinu dogodila, no nije htio komentirati zbog istrage, već je, kao i ostatak obitelji Mihajlović, uputio apel da se lopovi pronađu.

"Ja sam stara, imam 83 godine i slabo spavam, ne znam kako ništa nisam čula. Vjerojatno su mi nešto učinili, nečim su me omamili. Ne znam. Na snimkama kamera vidjeli smo da su bili maskirani. Vjerujem da će biti pronađeni“, rekla je Viktorija Mihajlović (83), majka legendarnog Siniše, za Večernje novosti.

Iako su lopovi ukrali ušteđevinu i poneke rekvizite, medalje i pehare nisu dirali jer je ta soba u prizemlju, a prozori imaju rešetke.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
