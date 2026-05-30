FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAKON UZVRATA /

Ništa od povratka legendarnog kluba: Nica ostaje u Ligue 1

Ništa od povratka legendarnog kluba: Nica ostaje u Ligue 1
×
Foto: Icon Sport/Sipa USA/Profimedia

St. Etienne je tako ostao bez povratka u elitni rang koji je osvojio deset puta

30.5.2026.
10:04
Hina
Icon Sport/Sipa USA/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Nice i iduće sezone će igrati u elitnoj francuskoj Ligue 1 nakon što su na domaćem terenu s 4-1 pobijedili St. Etienne u uzvratnom ogledu dodatnih kvalifikacija.

Prva utakmica u St. Etienneu je završila bez pogodaka, dok se uzvrat u Nici igrao pred praznim tribinama zbog kazne tom klubu.

Nica je kao 16. na ljestvici Ligue 1 morala odigrati dva susreta dodatnih kvalifikacija iz kojih je izašla kao bolja za čak tri pogotka. U uzvratu je domaćin poveo u 62. minuti kada je Clauss lijepo zabio s deset metara iz poluvoleja.

Gosti su se vratili u 79. minuti kada je Davitašvili realizirao jedanaesterac za 1-1, ali gosti su vrlo kratko uživali u tom rezultatu. U 81. je Boudache vratio domaćina u vodstvo, dok je sve riješio Wahi s dva pogotka u završnici, zabijao je u 87. i 92. minuti za konačnih 4-1.

Iz Ligue 1 su direktno ispali Nantes i Metz koji su zauzeli 17. i 18. mjesto na ljestvici. U elitni razred su ušli drugoligaški prvak Troyes i doprvak Le Mans.

NiceSt. EtienneLigue 1
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike