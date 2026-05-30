U LOS ANGELESU /

Emotivna Suzana Mančić na grobu Marilyn Monroe: 'Sjećam se dana kad je umrla'

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Tijekom boravka u Los Angelesu, Suzana Mančić posjetila je grob Marilyn Monroe i podijelila uspomenu koja ju prati još od djetinjstva

30.5.2026.
13:44
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Suzana Mančić (69), jedno od najprepoznatljivijih lica regije, poznata kao glumica, pjevačica i legendarna loto djevojka, podijelila je s pratiteljima na Instagramu iznimno emotivan trenutak sa svog putovanja u Los Angeles.

U objavi koja je dirnula mnoge, posjetila je posljednje počivalište neprežaljene holivudske ikone Marilyn Monroe, prisjetivši se dana koji joj se kao tada petogodišnjoj djevojčici urezao u pamćenje.

Foto: -/Everett/Profimedia

Na fotografiji Mančić stoji pokraj jednostavne mramorne kripte s imenom holivudske ikone, koja se nalazi u memorijalnom parku Pierce Brothers Westwood Village.

Grobno mjesto s godinama je postalo pravo hodočasničko odredište za obožavatelje iz cijelog svijeta, što se vidi i po svježem cvijeću pokraj groba.

Vrijeme njezina posjeta ima posebnu težinu jer prethodi 1. lipnju 2026, datumu kada bi Marilyn proslavila svoj 100. rođendan.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Ova velika obljetnica izazvala je globalni val novog interesa za njezin život, a obilježava se brojnim događajima, uključujući i veliku izložbu "Marilyn Monroe: Hollywood Icon" u Muzeju Akademije filmskih umjetnosti i znanosti u Los Angelesu.

U tom duhu sjećanja, Mančić je podijelila vlastitu, intimnu uspomenu: "Na jednom malom privatnom groblju u Los Angelesu, skrivenom između visokih zgrada, posjetila sam mjesto gdje počiva legendarna Marylin Monroe", napisala je u opisu dodajući: "Sjećam se dana kada je umrla, mama me je vodila kod zubara, ljudi su plakali na ulici…". 

Mnogi su joj zahvalili što je u njihovo ime odala počast glumici koju i danas obožavaju.

"Suzi, ti si genijalna, hvala ti na takvom divnom gestu, baš si me rasplakala. Posjetila si grob M.M. i zbog svih nas koji je volimo, a ne možemo obići njen grob", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga pak usporedila Mančić sa samom ikonom: "Suzo, vi ste naša Merlinka".

Suzana MančićMarilyn MonroeHollywood
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
