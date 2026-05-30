Emotivna Suzana Mančić na grobu Marilyn Monroe: 'Sjećam se dana kad je umrla'
Tijekom boravka u Los Angelesu, Suzana Mančić posjetila je grob Marilyn Monroe i podijelila uspomenu koja ju prati još od djetinjstva
Suzana Mančić (69), jedno od najprepoznatljivijih lica regije, poznata kao glumica, pjevačica i legendarna loto djevojka, podijelila je s pratiteljima na Instagramu iznimno emotivan trenutak sa svog putovanja u Los Angeles.
U objavi koja je dirnula mnoge, posjetila je posljednje počivalište neprežaljene holivudske ikone Marilyn Monroe, prisjetivši se dana koji joj se kao tada petogodišnjoj djevojčici urezao u pamćenje.
Na fotografiji Mančić stoji pokraj jednostavne mramorne kripte s imenom holivudske ikone, koja se nalazi u memorijalnom parku Pierce Brothers Westwood Village.
Grobno mjesto s godinama je postalo pravo hodočasničko odredište za obožavatelje iz cijelog svijeta, što se vidi i po svježem cvijeću pokraj groba.
Vrijeme njezina posjeta ima posebnu težinu jer prethodi 1. lipnju 2026, datumu kada bi Marilyn proslavila svoj 100. rođendan.
Ova velika obljetnica izazvala je globalni val novog interesa za njezin život, a obilježava se brojnim događajima, uključujući i veliku izložbu "Marilyn Monroe: Hollywood Icon" u Muzeju Akademije filmskih umjetnosti i znanosti u Los Angelesu.
U tom duhu sjećanja, Mančić je podijelila vlastitu, intimnu uspomenu: "Na jednom malom privatnom groblju u Los Angelesu, skrivenom između visokih zgrada, posjetila sam mjesto gdje počiva legendarna Marylin Monroe", napisala je u opisu dodajući: "Sjećam se dana kada je umrla, mama me je vodila kod zubara, ljudi su plakali na ulici…".
Mnogi su joj zahvalili što je u njihovo ime odala počast glumici koju i danas obožavaju.
"Suzi, ti si genijalna, hvala ti na takvom divnom gestu, baš si me rasplakala. Posjetila si grob M.M. i zbog svih nas koji je volimo, a ne možemo obići njen grob", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga pak usporedila Mančić sa samom ikonom: "Suzo, vi ste naša Merlinka".