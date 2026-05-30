Hrvatski udarač otkrio nam zastrašujući detalj: 'Nakon jedne borbe sam kolabirao'

Hrvoje Sep, proslavljeni hrvatski boksač, sprema se za jedan od najvećih izazova u karijeri, debi u MMA i borbu protiv kontroverznog Vase Psihopate Bakočevića na FNC 31 priredbi u Beogradu. Uoči meča koji s nestrpljenjem iščekuje cijela regija, Sep je gostovao u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" gdje je govorio o pripremama, motivaciji, ali i otkrio dosad nepoznate, dramatične detalje koji su oblikovali njegov borilački mentalitet.

Iako je Bakočević na domaćem terenu i očekuje se da će cijela beogradska Arena biti protiv njega, Sep ističe kako ga takvo okruženje neće pokolebati.

Neprijetljska atmosfera ga ne brine: 'Prošao sam svašta'

Na naše pitanje hoće li ga motivirati činjenica da će gotovo cijela dvorana navijati za njegovog protivnika, Sep je pružio jasan odgovor, ističući svoje bogato iskustvo s gostujućih terena.

Hoće li te motivirati to što će valjda 99 posto dvorane Arene Beograd biti protiv tebe i biti za Vasu? Njihov je borac.

"Pa u pravilu to negativno utječe na sportaše. I ja sam vidio puno takvih situacija. Jednostavno, ti se sportaši na neki način smrznu možda od te sve atmosfere ili od tih svih uzvika negativnih. Ali, ja sam ipak prošao malo više toga, malo više tih gostujućih, ne baš ljubaznih terena. Prošao sam svašta i doživio sam svašta. I ja jednostavno sad, u ovoj zadnjoj fazi karijere, zapravo već zadnjih sedam, osam godina, ja znam što trebam raditi. Znam kako to trebam raditi i znam što ću raditi kad dođem unutra. Podsvijest je tu, može utjecati na tebe, ali gledaj, koliko god možeš isključiti nju, to bolje. I ja sam, rekao bih, dosta uspješan po tom pitanju da dosta dobro isključujem ono sve što mi ne treba u trenutku, a koristim sve ono što mi treba", detaljno je objasnio Sep.

Spreman ići do samog kraja

Metaforička izjava da je borac "spreman umrijeti u kavezu" često se koristi u borilačkom svijetu, no Sep je objasnio kako on tu frazu shvaća vrlo ozbiljno, temeljeći je na zastrašujućem iskustvu iz prošlosti.

Znači, spreman si "umrijeti" u kavezu?".

"Dobro rečeno, pod navodnicima, zato što mnogi to kažu, a mnogi ne znaju što to zapravo znači. Ali, to je malo nezahvalno i reći, ja to ne volim govoriti. Zato što nitko doslovno nije imao takvu situaciju. Zato su ljudi malo slobodniji s tim izrazom. Ali ja sam znao kolabirati i to je vjerojatno stanje poslije kojeg ne možeš dalje ići."

Srušio se nakon meča za tim

Ova izjava potaknula je i dodatno pitanje o tome kada mu se to točno dogodilo.

"Pa, bilo je to prije više od deset godina. Bio sam bolestan na meču, ali bio je izuzetno bitan meč i boksao sam za svoj tim. Bilo je izuzetno bitno da pobijedim i nisam se dobro osjećao. Ušao sam žestoko i borio sam se od prve do zadnje sekunde. Nisam uopće razmišljao o ničemu. Kad sam došao u svlačionicu, više se nisam mogao pomaknuti i trebalo mi je nekoliko sati da se vratim u normalu. Ali ako pričamo o tome da ću se boriti dok god mogu, to je to. Znači, dok god mogu stajati, ja ću se boriti", zaključio je hrvatski boksač.

Sepove riječi najbolji su pokazatelj mentalne snage i odlučnosti s kojom ulazi u ovaj MMA spektakl. Sep je spreman na sve, a njegova nepokolebljiva volja garantira da će publika u Beogradu, bez obzira za koga navijala, svjedočiti beskompromisnoj borbi do posljednjeg atoma snage.