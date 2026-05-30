Igor Štimac odlazi iz Zrinjskog, na klupu 'Plemića' stiže bivši trener Rijeke i Osijeka?

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Štimac će Zrinjski napustiti nakon isteka ugovora

30.5.2026.
18:23
M.G.
Denis Kapetanovic/PIXSELL
Igor Štimac napustit će Zrinjski 1. lipnja, kada mu istekne ugovor s 'Plemićima', javlja Sportsport.ba.

Štimac je preuzeo Zrinjski prošloga ljeta, kada je na klupi naslijedio  Marija Ivankovića i s klubom iz Mostara ostvario je odličan uspjeh u Konferencijskoj ligi u kojoj su stigli do šesnaestine finala.

Štimac je sa Zrinjskim osvojio i Kup Bosne i Hercegovine te prije toga Superkup. 

Čini se da to neće biti dovoljno za ostanak u klubu pa će napustiti Mostar nakon isteka ugovora (o čijem se produljenju nije pregovaralo), a na njegovo mjesto trebao bi stići slovenski trener koji je posljednji angažman imao u hrvatskom prvoligašu Osijeku, a ranije je trenirao i Rijeku, Simon Rožman.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
