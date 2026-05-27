Igor Štimac podigrao prašinu izjavom o položaju Hrvata u BiH: 'Nemojte nas vrijeđati'

Igor Štimac, bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji izbornik Vatrenih, u razgovoru za Federalnu televiziju govorio je o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, odnosima među narodima te ulozi Hrvata u toj zemlji. Naglasio je kako i on i njegov klub, mostarski Zrinjski, s velikim poštovanjem pristupaju Bosni i Hercegovini te da ne prihvaćaju bilo kakve oblike vrijeđanja ili omalovažavanja.

Štimac je istaknuo i sportski uspjeh Zrinjskog, koji je u aktualnoj sezoni osvojio Kup BiH te završio na drugom mjestu prvenstvene ljestvice, dodajući kako klub redovito daje igrače i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, što smatra najboljim dokazom poštovanja prema državi.

U razgovoru za Federalnu.tv, govoreći o statusu Hrvata u BiH, Štimac je poručio kako se često ne osjeća dovoljno razumijevanja za probleme s kojima se suočavaju.

„Kada bih, kao i većina javnih osoba, ostao u svojoj zoni komfora, u udobnoj poziciji koju sam kroz rad osigurao, tko bi onda govorio? Malo je nas koji upozoravamo na nepravdu“, rekao je Štimac.

Dodao je i kako Hrvati u Bosni i Hercegovini žele ostati u svojoj zemlji te ne žele biti marginalizirani.

„Moj narod ne želi iseliti odavde, ne želi omalovažavati ni himnu ni državu. Zrinjski daje igrače za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, pod njezinom zastavom i himnom, i to je najbolji dokaz da ovu zemlju poštujemo i da je doživljavamo kao svoju. Nemojte nas vrijeđati niti svrstavati u građane drugog reda“, poručio je.

Na kraju je istaknuo i kako sport, prema njegovom mišljenju, treba ostati izvan političkih podjela, osobito na stadionima.

„Sve zastave koje nisu službene i nogometne treba maknuti kada igra reprezentacija Bosne i Hercegovine. Dajte hrvatskom narodu prostor da slobodno diše i bude ravnopravan. Vidjet ćete da Hrvati vole Bosnu i Hercegovinu, da je doživljavaju kao svoju domovinu i da žive za nju“, zaključio je Štimac.