Neizvjesna budućnost: Štimac otkrio što odlučuje o ostanku u Zrinjskom

Zrinjski je pobjedom 3:0 protiv Veleža u mostarskom derbiju zaključio napornu, ali povijesnu sezonu. Nakon susreta, trener Igor Štimac osvrnuo se na učinak momčadi, europske uspjehe i vlastitu budućnost u klubu.

"Najveći problem bio nam je osipanje momčadi u zadnjih desetak dana zbog vrlo nezgodnog rasporeda i putovanja. Unatoč tome, dečki su pokazali nevjerojatan karakter, ostali su pošteni i sportski nastrojeni te su sve odradili vrhunski", rekao je Štimac.

Posebno je istaknuo kapetana Nemanju Bilbiju i dominaciju u derbijima tijekom sezone.

"Presretan sam što je naš kapetan opet zabio dva prekrasna gola. Žao mi je jedino što nije iskoristio još jednu priliku da ovu sezonu, koja mu je zbog ozljede bila teška, okruni hat-trickom", dodao je: "Nije lako igrati šest utakmica s takvim suparnikom... Ipak, u tih šest susreta potpuno smo ih nadigrali - četiri puta smo pobijedili, dvaput odigrali neriješeno, osvojili smo Kup, Superkup i imali najbolje europsko proljeće."

"Kapa do poda ovim dečkima za sve što su izdržali. Odigrali su 61 utakmicu ove godine!", poručio je trener Zrinjskog.

O borbi za naslov prvaka BiH bio je izravan, uz osvrt na rivale.

"Očito ove sezone iz raznih razloga nije bilo moguće osvojiti naslov, neću ulaziti u detalje. Istina je da smo imali iscrpljujuću sezonu, dok je naš najizravniji konkurent ispao odmah u prvom kolu domaćeg Kupa i europskog natjecanja. Imali su lagan put s dosta 'rekreativnih' utakmica koje im nisu stvarale probleme, za razliku od nas koji smo se iz europskog ritma i s brojnih putovanja morali vraćati na domaće prvenstvo."

Dodao je i da klub ne traži alibije.

"Čestitam svima u ligi, nismo ljuti ni na koga. Radili smo najbolje što smo mogli i vjerovali da možemo doći do trofeja ove godine, što smo na kraju i uspjeli."

Na kraju se dotaknuo i ostanka u klubu.

"Vidjet ćemo, razgovarat ćemo. Obostrana želja postoji, ali sigurno moramo neke stvari raščistiti i raspraviti - gdje su bili problemi i zašto. Želim vidjeti u kojim segmentima klub može napraviti iskorak. Ako možemo ići tim putem, bit ću prezadovoljan da nastavimo suradnju", zaključio je Igor Štimac.