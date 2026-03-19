U Mostaru intonirana himna BiH: Pogledajte kako su reagirali navijači Zrinjskog

Nogometaši Zrinjskog osvojili su Superkup Bosne i Hercegovine nakon napetog dvoboja protiv Sarajeva u srijedu, koji je odlučen izvođenjem jedanaesteraca.

Nakon što su oba tima završila regularni dio utakmice bez pogodaka, pobjednik je morao biti odlučen s bijele točke. Ovo je prvi trofej za trenera Igora Štimca od kako je preuzeo klupu Zrinjskog u kolovozu prošle godine, a njegov protivnik na klupi bio je Mario Cvitanović iz Sarajeva.

Kako se radilo o Superkupu države, prije utakmice intonirana je himna Bosne i Hercegovine, a mostarski Ultrasi pogazili su nacionalnu himnu pjevanjem pjesme Ranka Bobana Hercegovina u srcu. Portal Klix.ba izdvojio je Mateja Šakotu koji je držao ruku na srcu za vrijeme intoniranja himne.

