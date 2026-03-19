TROFEJ ZA ŠTIMCA

U Mostaru intonirana himna BiH: Pogledajte kako su reagirali navijači Zrinjskog

U Mostaru intonirana himna BiH: Pogledajte kako su reagirali navijači Zrinjskog
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Kako se radilo o Superkupu države, prije utakmice intonirana je himna Bosne i Hercegovine

19.3.2026.
9:07
Sportski.net
Nogometaši Zrinjskog osvojili su Superkup Bosne i Hercegovine nakon napetog dvoboja protiv Sarajeva u srijedu, koji je odlučen izvođenjem jedanaesteraca.

Nakon što su oba tima završila regularni dio utakmice bez pogodaka, pobjednik je morao biti odlučen s bijele točke. Ovo je prvi trofej za trenera Igora Štimca od kako je preuzeo klupu Zrinjskog u kolovozu prošle godine, a njegov protivnik na klupi bio je Mario Cvitanović iz Sarajeva. 

Kako se radilo o Superkupu države, prije utakmice intonirana je himna Bosne i Hercegovine, a mostarski Ultrasi pogazili su nacionalnu himnu pjevanjem pjesme Ranka Bobana Hercegovina u srcu. Portal Klix.ba izdvojio je Mateja Šakotu koji je držao ruku na srcu za vrijeme intoniranja himne.

Video možete pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos u Africi nakon što je Senegalcima oduzet naslov prvaka, evo što se događa

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
