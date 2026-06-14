Kreće pisanje državne mature: Otkrili koja greška skupo stajati učenike

SHVATITE OZBILJNO! /

Više od 28 tisuća maturanata sutra piše hrvatski jezik. Pred jedan od najvažnijih ispita državne mature raste nervoza, a najveće brige mnogima zadaju esej i lektirni naslovi. Ovaj tjedan maturante svaki dan čeka jedan ispit - sve kreće s hrvatskim jezikom, potom esej, a onda izborni predmeti i na kraju u petak engleski jezik koji je također obvezan.

Po posljednje poruke prije ispita RTL-ova Leona Šiljeg otišla je u Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i razgovarala s ravnateljem centra Vinkom Filipovićem.

Maturanti se žale da svaki dan imaju ispite. Je li to moglo biti s danom pauze?

Nažalost, nije moglo biti drugačije budući da smo na neki način ograničeni završetkom nastavne godine. Ispiti državne mature počeli su 1. lipnja, a treba uzeti u obzir i državne blagdane koje smo imali. U konačnici treba sve te ispite vrednovati osobito ove velike ispite kao što su hrvatski jezik, matematika i engleski jezik kako bi 8. srpnja mogli objaviti privremene, a 15. srpnja konačne rezultate.

Uvedena su nova pravila. Je li do sada netko uhvaćen s mobitelom ili pametnim satom?

Nije i ja se nadam da će tako i ostati. Uvedeno je novo pravilo kojim smo djelomično ublažili sankcije za posjedovanje mobitela ili pametnog sata, ali i dalje se poništava onaj ispit koji se piše i apeliram, kao što sam već niz puta rekao na maturante, da ne posežu za takvim mjerama jer nas doista tada dovode u neugodnu situaciju da moramo poništiti ispit ako je obvezni, onda time maturanti u prvom roku neće položiti maturu. Najstroža kazna je ostala i dalje za zamjenu identiteta za krađu ispitnog materijala ili mijenjanje ispita sa drugim kandidatom i mislim da je to doista u skladu sa težinom propusta. A što se tiče posudbe mobitela, procijenili smo da treba ipak tu mjeru ublažiti, čime ničim ne zagovaramo posjedovanje mobitela.

Više pogledajte u prilogu.