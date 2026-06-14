U Babinoj Gredi vezivali repove i sklapali kola: 'Bolje ne može!'

U Babinoj Gredi održana je 45. manifestacija "Konji bijelci" na hipodromu Ritić. Na događanje su stigle brojne svatovske zaprege, a manifestacija je privukla i velik broj posjetitelja. Program je donio niz atraktivnih natjecanja, među kojima su vezanje repa, sklapanje kola i uprezanje konja.

Ovo tradicionalno događanje, koje se održava od 1981. godine, još je jednom pokazalo bogatstvo konjogojske baštine te dugu tradiciju uzgoja lipicanaca u Babinoj Gredi.

"To su discipline koje su se nekad davno koriste...ne viđa", rekao je Franjo Gregorović, predsjednik Konjogojstvene udruge Babina Greda.

"Mama i tata jako vole konje...poštujemo tradiciju", rekla je Lucija Stojanović iz Babine Grede, dok je Mirko Mišković objasnio: "Ja sam u ovoj povorci 30 godina...ne može bit bolje."