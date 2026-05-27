Tko je najbolji od najboljih? Četiri 'gladijatora' bore se za više od 400 000 eura i titulu svih titula

Nakon sedamnaest iscrpljujućih tjedana, putujuća karavana najboljih svjetskih pikado igrača stigla je do svoje posljednje postaje. BetMGM Premier liga 2026, spektakl koji je obišao arene diljem Ujedinjenog Kraljevstva i Europe, kulminirat će u četvrtak, 28. svibnja, u londonskoj O2 Areni uz pizravan prijenos na platformi Voyo.

Osam elitnih natjecatelja započelo je ovaj maraton, no samo su četvorica najuspješnijih izborila svoje mjesto u velikoj završnici. Luke Littler, Jonny Clayton, Luke Humphries i Gerwyn Price borit će se za prestižnu titulu i lavovski dio rekordnog nagradnog fonda od 1,25 milijuna funti. Pred nama je noć vrhunske drame, nevjerojatne preciznosti i sportskih emocija koja će dati odgovor na ključno pitanje. Tko je najbolji od najboljih?

Put do Londona bio je maraton ispunjen dramom

Format Premier lige, uveden 2022. godine, pokazao se kao savršen recept za neprestanu napetost. Svakog četvrtka, osam igrača sudjelovalo je u mini-nokaut turniru, boreći se za bodove ključne za konačni poredak. Pobjednik večeri osvajao je pet bodova i bonus od 10.000 funti, finalist tri, a poraženi polufinalisti po dva boda. Takav sustav ne prašta lošu formu i zahtijeva iznimnu dosljednost, jer svaki leg, svaki meč, može značiti razliku između plasmana u završnicu i preranog kraja sezone.

Ovogodišnje, 22. izdanje turnira, proširilo je svoje horizonte, s Antwerpenom u Belgiji koji se po prvi put pridružio rasporedu, zamijenivši Exeter. To je još jedan dokaz rastuće globalne popularnosti pikada, sporta koji s lakoćom puni najveće dvorane u Newcastleu, Glasgowu, Dublinu, Berlinu i Rotterdamu. Igrači su se iz tjedna u tjedan suočavali ne samo s protivnicima, već i s napornim putovanjima i pritiskom tisuća navijača. Ligaški dio sezone bio je priča za sebe. Vidjeli smo nevjerojatne preokrete, dominantne izvedbe i trenutke čiste sportske magije. Poredak se mijenjao, favoriti su posrtali, a autsajderi su pokazivali zube, čineći borbu za top četiri mjesta neizvjesnom do samog kraja. Upravo ta nepredvidivost i tjedni ritam čine Premier ligu jedinstvenim testom vještine, izdržljivosti i mentalne snage.

Četiri gladijatora u borbi za naslov

U londonskoj areni snage će odmjeriti četvorica igrača koji su tijekom sezone pokazali najviše. Svaki od njih ima svoju priču i put kojim je stigao do završnice.

Luke Littler: Tinejdžerski fenomen i dvostruki svjetski prvak ušao je u sezonu kao apsolutni favorit i tu je ulogu u potpunosti opravdao. "The Nuke" je dominirao ligaškim dijelom, završivši na prvom mjestu s uvjerljivom prednošću. Osvojio je čak šest večeri, čime je izjednačio vlastiti rekord postavljen prethodne godine. Njegova igra, mješavina nevjerojatne zrelosti, samopouzdanja i sirove snage u postizanju rezultata, ostavljala je protivnike bez odgovora. Unatoč povremenim zvižducima publike u nekim dvoranama i manjoj čarki s Gianom van Veenom na pozornici u Manchesteru, Littler je ostao fokusiran na cilj. Sada traži svoju drugu titulu u Premier ligi kako bi zaokružio još jednu nevjerojatnu sezonu.

Luke Humphries: Branitelj naslova, "Cool Hand Luke", imao je znatno teži put. Njegovu kampanju obilježili su usponi i padovi, a dugo se borio za mjesto koje vodi u London. Sezonu je sam opisao kao "borbu", no pokazao je šampionski karakter kada je bilo najvažnije. U 15. večeri u Birminghamu, pod ogromnim pritiskom, odigrao je sjajno, osvojio svoju prvu večer u sezoni i time osigurao plasman u doigravanje. Taj trijumf bio je potvrda njegove mentalne snage i sposobnosti da odigra najbolje kad su ulozi najveći. U London dolazi kao trećeplasirani, ali s jasnom namjerom da obrani titulu.

Jonny Clayton: Velšanin, pobjednik iz 2021. godine, odigrao je fantastičnu sezonu. "The Ferret" je dugo vremena držao vrh ljestvice, osvojivši četiri večeri i pokazavši iznimnu konstantnost. Njegova pobjeda u Nottinghamu bila je posebno impresivna, jer ju je ostvario unatoč bolovima uzrokovanim gihtom, što svjedoči o njegovoj izdržljivosti. Clayton je majstor završnice i jedan od najomiljenijih igrača na turneji. U doigravanje ulazi kao drugoplasirani i predstavlja ozbiljnu prijetnju svakome tko mu stane na put.

Gerwyn Price: Drugi Velšanin u završnici, "The Iceman", još je jedan bivši svjetski prvak s nevjerojatnim natjecateljskim duhom. Price je osigurao svoje mjesto u Londonu kao četvrti, osvojivši dvije večeri tijekom sezone, uključujući i onu u Antwerpenu. Poznat po svojoj snazi i strastvenom pristupu, Price je igrač za velike utakmice. Njegovo iskustvo i sposobnost da podigne razinu igre pod pritiskom čine ga izuzetno opasnim protivnikom u nokaut formatu završnice.

Trenuci koji su obilježili sezonu

Osim borbe za bodove, sezona 2026. donijela je nekoliko nezaboravnih trenutaka. Najsvjetliji se dogodio četvrte večeri u Belfastu, kada je domaći heroj Josh Rock bacio "nine-dart finish", savršeni leg, u meču protiv Giana van Veena. Iako je izgubio meč, dvorana je eruptirala, a Rock je zaradio poseban trofej - set strelica od 18-karatnog zlata vrijedan 30.000 funti. "Iskreno, nije me briga ako više nikada u životu ne bacim devet strelica. Učiniti to u Belfastu ostvarenje je sna", emotivno je izjavio nakon meča.

S druge strane, za Michaela van Gerwena, rekordera sa sedam naslova Premier lige, sezona je bila razočaravajuća. Nizozemac drugu godinu zaredom nije uspio izboriti plasman u doigravanje, što je nekada bilo nezamislivo. Debitanti Gian van Veen i Josh Rock pokazali su potencijal, ali nisu imali dovoljno konstantnosti za borbu za sam vrh. Van Veen je imao nekoliko zapaženih nastupa, uključujući četiri finala, ali je na kraju ostao izvan kruga putnika za London, kao i Stephen Bunting, koji je sezonu završio na petom mjestu unatoč dvije osvojene večeri. Cjelokupni raspored i rezultati sezone svjedoče o napornoj i uzbudljivoj kampanji.

Ulozi nikad veći

Motivacija za igrače nije samo prestižna titula. Ukupni nagradni fond povećan je na rekordnih 1.250.000 funti, što je značajno povećanje u odnosu na prethodne godine. Budući prvak kući će odnijeti ček na 350.000 funti (404.510,75 eura), što je 75.000 funti više nego što je Humphries zaradio prošle godine. Poraženi finalist utješit će se sa 170.000 funti, dok će dvojica poraženih polufinalista zaraditi po 110.000 funti. Čak i igrači koji nisu ušli u doigravanje bit će bogato nagrađeni, s iznosima od 95.000 funti za peto do 80.000 funti za osmo mjesto. Ovo jasno pokazuje financijsku snagu i komercijalni rast pikada, koji se etablirao kao jedan od najgledanijih dvoranskih sportova.

U četvrtak navečer sve staje. Polufinalni parovi obećavaju spektakl. Lder lige Luke Littler igrat će protiv četvrtoplasiranog Gerwyna Pricea, dok će se u drugom meču suočiti Jonny Clayton i branitelj naslova Luke Humphries. Polufinala se igraju na 19 legova (prvi do deset), a veliko finale na 21 leg (prvi do jedanaest). Hoće li Littler potvrditi dominaciju, može li Humphries obraniti naslov ili ćemo svjedočiti trijumfu jednog od iskusnih Velšana? Odgovore ćemo dobiti u uzavreloj atmosferi O2 Arene, u noći koja će okruniti novog kralja pikada.