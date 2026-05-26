Tko će osvojiti prestižnu Premier ligu u londonskoj O2 Areni?

Nakon šesnaest iscrpljujućih tjedana, tisuća bačenih strelica i putovanja diljem Europe, najprestižnije pikado natjecanje, BetMGM Premier League, približava se svom vrhuncu.

Osam najboljih svjetskih igrača započelo je ovu maratonsku sezonu u veljači, no samo su četvorica preživjela nemilosrdnu ligašku fazu. U londonskoj O2 Areni, pred bučnom i strastvenom publikom, Luke Littler, Jonny Clayton, Gerwyn Price i Luke Humphries borit će se za jednu od najpoželjnijih titula u svijetu sporta i nagradni fond od preko 400 tisuća eura namijenjen pobjedniku.

Što je Premier liga u pikadu?

Premier liga je više od običnog turnira; to je tromjesečni spektakl koji testira ne samo vještinu, već i izdržljivost, mentalnu snagu i dosljednost najboljih igrača na svijetu. Od svog osnutka 2005. godine, natjecanje je postalo nezaobilazan dio PDC kalendara, a uz Svjetsko prvenstvo i World Matchplay, smatra se dijelom sportske "trostruke krune". Format je jedinstven i iznimno zahtjevan. Osam odabranih igrača - četiri automatski kvalificirana prema svjetskoj ljestvici i četiri s pozivnicom organizatora - svakog četvrtka sudjeluju u mini-nokaut turniru.

Svaka večer donosi četvrtfinala, polufinala i finale, a igrači skupljaju bodove ovisno o svom plasmanu: pet bodova za pobjednika večeri, tri za finalista i dva za poražene polufinaliste. Ti se bodovi zbrajaju na ukupnoj ljestvici, a nakon šesnaest odigranih večeri, prva četvorica prolaze u završnicu, takozvani Play-Offs. S ukupnim nagradnim fondom od gotovo milijun i pol eura od čega pobjednik večeri dobiva bonus od gotovo 12.000 eura. Financijski ulozi su ogromni, no prestiž osvajanja Premier lige je ono što motivira ovu globalnu elitu. Povijest turnira obilježili su velikani poput Phila Taylora, koji je dominirao u ranim godinama, te Michaela van Gerwena, rekordera sa sedam osvojenih naslova.

Sezona 2026: Dominacija čuda od djeteta i trenuci za pamćenje

Ovogodišnja postava igrača obećavala je spektakl od samog početka. Svjetski broj jedan i aktualni svjetski prvak Luke Littler, branitelj naslova Luke Humphries, nizozemski talent Gian van Veen i sedmerostruki prvak Michael van Gerwen osigurali su svoja mjesta kao najbolja četvorka na svijetu. Njima su se pridružili iskusni Velšani Jonny Clayton i Gerwyn Price te Stephen Bunting i debitant Josh Rock kao nositelji pozivnica.

Od prve večeri u Newcastleu bilo je jasno da će sezona biti ispunjena dramom, no jedan igrač se ubrzo izdvojio iznad svih. Devetnaestogodišnji Luke Littler, koji je svijet šokirao osvajanjem Svjetskog prvenstva, nastavio je svoju nevjerojatnu formu. Dominirao je ligaškim dijelom sezone, završivši na vrhu ljestvice s impresivna 43 boda, čak devet više od drugoplasiranog Claytona. Littler je tijekom sezone osvojio čak šest turnira, čime je izjednačio vlastiti rekord postavljen prethodne godine. Njegova nevjerojatna mirnoća pod pritiskom i sposobnost da pogađa ključne izlaze u najvažnijim trenucima ostavili su konkurenciju i navijače bez daha.

Iako je Littlerova dominacija bila glavna priča sezone, put do završnice bio je ispunjen i drugim uzbudljivim narativima. Branitelj naslova Luke Humphries proživljavao je, prema vlastitim riječima, "pravu borbu" tijekom većeg dijela kampanje. No, pobjedom na petnaestoj večeri u Birminghamu, u svom trećem uzastopnom finalu, uspio je osigurati svoje mjesto u O2 Areni, dokazavši šampionski karakter. Jonny Clayton, pobjednik iz 2021. godine, vratio se u Premier ligu u velikom stilu i pokazao izvanrednu konzistentnost, dok je Gerwyn Price, unatoč promjenjivoj formi, svojom borbenošću zaslužio četvrto mjesto.

Sezonu je obilježio i jedan od najljepših trenutaka u povijesti pikada. Na četvrtoj večeri u Belfastu, domaći heroj Josh Rock bacio je savršeni leg – devet strelica. Iako je na kraju izgubio meč od Giana van Veena, dvorana je eksplodirala u oduševljenju, a Rock je za svoj podvig nagrađen setom strelica od 18-karatnog zlata. "Pogoditi devet strelica ispred svoje domaće publike u Belfastu je fenomenalno. Iskreno, nije me briga za poraz. Ovo je ostvarenje sna", izjavio je potreseni Rock.

Završni obračun u Londonu

Sada je sve spremno za veliko finale. U prvom polufinalu, koje se igra na deset dobivenih legova, vodeći na ljestvici Luke Littler suočit će se s četvrtoplasiranim Gerwynom Priceom. U drugom polufinalnom okršaju snage će odmjeriti drugoplasirani Jonny Clayton i branitelj naslova Luke Humphries. Pobjednici tih dvoboja borit će se za konačnu slavu u finalu koje se igra na jedanaest dobivenih legova.

Svaki od četvorice finalista ima svoju priču i motivaciju. Littler želi okruniti svoju povijesnu sezonu još jednim velikim trofejem, Humphries želi dokazati da je i dalje na vrhu, Clayton lovi svoj drugi naslov, a Price želi konačno osvojiti jedini veliki trofej koji mu nedostaje. Jedno je sigurno: O2 Arena bit će poprište vrhunskog sporta i nezaboravne drame.

