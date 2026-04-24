Potez koji prkosi zakonima fizike! Nevjerojatnih 180 na večeri Premier League Darts

Na večeri Premier League Darts dogodio se potez koji će se još dugo prepričavati. Josh Rock u dvoboju protiv Michael van Gerwen pogodio je maksimalnih 180, ali na potpuno nevjerojatan način.

Nakon dvije savršene strelice u trostrukih 20, treća je najprije završila u običnom polju. Ipak, odbijanjem i uz pomoć već zabodenih strelica promijenila je smjer i završila točno gdje treba, u T20.

Rockova zbunjena reakcija rekla je sve, a snimka je ubrzo postala viralna. Čak se i Professional Darts Corporation zapitao: Kako je ovo uopće moguće?

