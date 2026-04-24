VIRALNI TRENUTAK /

Potez koji prkosi zakonima fizike! Nevjerojatnih 180 na večeri Premier League Darts

Potez koji prkosi zakonima fizike! Nevjerojatnih 180 na večeri Premier League Darts
Foto: Roger Evans/imago sportfotodienst/Profimedia

Rockova zbunjena reakcija rekla je sve

24.4.2026.
10:51
Sportski.net
Roger Evans/imago sportfotodienst/Profimedia
Na večeri Premier League Darts dogodio se potez koji će se još dugo prepričavati. Josh Rock u dvoboju protiv Michael van Gerwen pogodio je maksimalnih 180, ali na potpuno nevjerojatan način.

 

 

Nakon dvije savršene strelice u trostrukih 20, treća je najprije završila u običnom polju. Ipak, odbijanjem i uz pomoć već zabodenih strelica promijenila je smjer i završila točno gdje treba, u T20.

Rockova zbunjena reakcija rekla je sve, a snimka je ubrzo postala viralna. Čak se i Professional Darts Corporation zapitao: Kako je ovo uopće moguće?

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
