Potez koji prkosi zakonima fizike! Nevjerojatnih 180 na večeri Premier League Darts
Rockova zbunjena reakcija rekla je sve
Na večeri Premier League Darts dogodio se potez koji će se još dugo prepričavati. Josh Rock u dvoboju protiv Michael van Gerwen pogodio je maksimalnih 180, ali na potpuno nevjerojatan način.
How did this go in?! 🤯#PLDarts | @joshrock18002 pic.twitter.com/qBOxNepEbA— PDC Darts (@OfficialPDC) April 23, 2026
Nakon dvije savršene strelice u trostrukih 20, treća je najprije završila u običnom polju. Ipak, odbijanjem i uz pomoć već zabodenih strelica promijenila je smjer i završila točno gdje treba, u T20.
Rockova zbunjena reakcija rekla je sve, a snimka je ubrzo postala viralna. Čak se i Professional Darts Corporation zapitao: Kako je ovo uopće moguće?
