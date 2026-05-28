Bik uletio u frizeraj poput tajfuna i ispraznio radnju, nevjerojatna okolnost spriječila tragediju

Jedno naizgled obično poslijepodne u istanbulskoj četvrti Sultanbeyli pretvorilo se u scenu potpunoga kaosa kada je golemi bik namijenjen blagdanskoj žrtvi pobjegao vlasniku i u punom trku probio stakleni izlog frizerskog salona.

Prema izvještajima turskih medija, bik se oteo kontroli u jednoj od obližnjih ulica te je tijekom paničnoga bijega stigao do salona Reşita Könija, gdje je bez zaustavljanja probio veliku staklenu stijenku i našao se usred radnje.

Snimke nadzorne zabilježile su sveopću paniku među ljudima, odnosno trenutak kada se bik poskliznuo na razbijeno staklo što se ispostavilo kao sretna okolnost.

Vlasnik salona Reşit Köni pritom je iskazao iznimnu hrabrost i prisebnost jer je, dok su ostali ljudi gledali kako da spase žive glave, tijelom zaštitio najmlađeg klijenta.

"Bik je došao iz donjeg dijela kvarta. Sjedio sam ovdje kada je upao u salon", ispričao je Köni i dodao: "Među mušterijama se nalazio i jedan dječak. Odmah sam ga prekrio tijelom kako se ne bi uplašio", rekao je i istaknuo kako je zadobio posjekotine po rukama od rasprsnutoga stakla.

Srećom, incident koji je mogao završiti tragično dobio je neočekivan preokret jer se bik, tek što je upao u salon, poskliznuo na krhotine.

"Hvala Bogu da je bilo tako. To nam je dalo priliku da pobjegnemo. Taj pad stigao je poput blagoslova jer nam dao dragocjene sekunde da se izvučemo na sigurno", pojasnio je.

Potjera ulicama Sultanbeylija

Nakon što se pridigao, bik je napustio salon i nastavio svoj pohod ulicama naselja. Njegov je bijeg izazvao je dodatnu pomutnju među stanovnicima i vozačima koji su se zatekli na njegovom putu.

Grupa građana i susjeda mobilizirala se u pokušaju da zaustavi životinju, međutim njihovi su napori bili uzaludni pa su na teren naposljetku izašli općinski timovi specijalizirani za ovakve situacije.

Životinja je nakon nekog vremena obuzdana i vraćena vlasniku.

Ovaj incident, iako dramatičan, nije potpuna nepoznanica u velikim turskim gradovima tijekom Kurban-bajrama.

Riječ je o jednom od najvažnijih muslimanskih blagdana, tijekom kojeg obitelji koje to mogu priuštiti žrtvuju životinju, najčešće ovna, kozu ili govedo, a meso dijele sa siromašnima, susjedima i rodbinom.

Međutim, držanje stoke u gusto naseljenim urbanim sredinama poput Istanbula sa sobom nosi specifične rizike. Životinje se često drže na improviziranim lokacijama, a njihovo vođenje na mjesto žrtvovanja ponekad završi bijegom.

Svake godine tijekom blagdana društvene mreže u Turskoj preplave snimke odbjeglih bikova ili ovnova kako trče autocestama, ulaze u trgovine ili se čak penju na krovove zgrada.