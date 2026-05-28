Blanka Vlašić šaljivom objavom otkrila koliko ne mari za tekst bivšeg supruga Rubena Van Guchta

Belgijski sportski novinar i voditelj Ruben Van Gucht (39) nedavno je postao stalni kolumnist belgijskog magazina NINA, priloga koji izlazi uz novine Het Laatste Nieuws, a njegov prvi tekst izazvao je veliku pozornost jer je u njemu progovorio o bračnom odnosu s bivšom hrvatskom atletičarkom, Blankom Vlašić (42).

U svojoj je kolumni svoju bivšu suprugu opisao kao "fenomenalno snažnu, samostalnu i fokusiranu ženu", a onda i otkrio da Vlašić ni ne zna da ga je inspirirala za njegovu prvu kolumnu: "Želim da to ostane iznenađenje'', rekao je kroz smijeh te dodao da je vrlo zadovoljan konačnim rezultatom.

I dok belgijski novinar i voditelj radi na novom tekstu, Blanka Vlašić na duhovit je način pokazala kako ju novosti i poslovni pothvati bivšeg supruga ne zanimaju.

Na njezinom je Instagram profilu objavljen novi video u kojem pokazuje kako trčanjem radi na formi, a duhovito je i prikazala kako na njezin novi hobi reagiraju članovi njezine obitelji koji ne dijele entuzijazam.

Primijetivši kako obitelj i bliski prijatelji uglavnom kolutaju očima i čude se njezinoj upornosti, istaknula je kako je sasvim nepoznati pratitelji podržavaju te je obasipaju komplimentima diveći se njezinim postignućima.