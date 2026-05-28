IZAZVALA SMIJEH /

Blanka Vlašić šaljivom objavom otkrila koliko ne mari za tekst bivšeg supruga Rubena Van Guchta

Blanka Vlašić šaljivom objavom otkrila koliko ne mari za tekst bivšeg supruga Rubena Van Guchta
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Belgijski novinar i voditelj Ruben Van Gucht izazvao je medijsku pozornost svojom prvom kolumnom progovorivši o braku s Blankom Vlašić, a onda je stigla i njezina reakcija

28.5.2026.
12:21
Igor Kralj/PIXSELL
Belgijski sportski novinar i voditelj Ruben Van Gucht (39) nedavno je postao stalni kolumnist belgijskog magazina NINA, priloga koji izlazi uz novine Het Laatste Nieuws, a njegov prvi tekst izazvao je veliku pozornost jer je u njemu progovorio o bračnom odnosu s bivšom hrvatskom atletičarkom, Blankom Vlašić (42).

U svojoj je kolumni svoju bivšu suprugu opisao kao "fenomenalno snažnu, samostalnu i fokusiranu ženu", a onda i otkrio da Vlašić ni ne zna da ga je inspirirala za njegovu prvu kolumnu: "Želim da to ostane iznenađenje'', rekao je kroz smijeh te dodao da je vrlo zadovoljan konačnim rezultatom.

I dok belgijski novinar i voditelj radi na novom tekstu, Blanka Vlašić na duhovit je način pokazala kako ju novosti i poslovni pothvati bivšeg supruga ne zanimaju.

Na njezinom je Instagram profilu objavljen novi video u kojem pokazuje kako trčanjem radi na formi, a duhovito je i prikazala kako na njezin novi hobi reagiraju članovi njezine obitelji koji ne dijele entuzijazam.

Primijetivši kako obitelj i bliski prijatelji uglavnom kolutaju očima i čude se njezinoj upornosti, istaknula je kako je sasvim nepoznati pratitelji podržavaju te je obasipaju komplimentima diveći se njezinim postignućima.

