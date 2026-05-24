Fotografija Blanke Vlašić iz Dubrovnika postala hit: Svi pričaju o društvu u kojem se našla

Proslavljena hrvatska atletičarka Blanka Vlašić (42), čije je ime sinonim za uspjeh u skoku u vis, oduševila je svoje pratitelje na društvenim mrežama. Iako je natjecateljsku karijeru završila, njena prisutnost u javnom životu ne jenjava. Posljednjom objavom na Instagramu otkrila je kako je provela vrijeme u Dubrovniku, a fotografije svjedoče o posjetu koji je savršeno isprepleo poslovne uspjehe, opuštanje uz more i druženje s nekim od najpoznatijih lica hrvatske javne scene.

Nagrada u povijesnom ambijentu i idiličan odmor

Serijom fotografija posebno se ističe trenutak u kojem naša umirovljena prvakinja, stoji na pozornici unutar povijesnog kompleksa Lazareti. S osmijehom na licu prima priznanje, što potvrđuje da njen doprinos sportu i društvu i dalje nailazi na veliko poštovanje. Iako Blanka nije otkrila o kojoj se točno nagradi radi, kontekst sugerira da je njen posjet bio vezan uz poslovnu konferenciju.

Ipak, uz profesionalne obveze, našla je vremena i za ono po čemu je Dubrovnik najpoznatiji - uživanje.

Neočekivani susret koji je oduševio pratitelje

Ipak, najveću je pozornost privukla fotografija koja na jednom mjestu okuplja istinske ikone iz različitih sfera hrvatskog društva. Na nasmijanom selfiju uz Blanku se nalaze bivša predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović (58), te jedan od naših najpriznatijih glumaca s međunarodnom karijerom, Rade Šerbedžija (79).

Ovaj neočekivani susret izazvao je lavinu pozitivnih komentara. Obožavatelji su izražavali svoje oduševljenje, ostavljajući poruke poput "A jeste lipi obatroje", "Legend" i "Naša najbolja ikada".