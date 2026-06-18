U porazu jedna stvar posebno bode u oči: Englezi ovo dosad nikad u povijesti nisu uspjeli

Hrvatska je u svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu, poražena od Engleske 4:2.

Dalićeve trupe jednostavno su previše toga poklonile Englezima, a jedan podatak posebno bode u oči.

Engleska je protiv Hrvatske uputila 20 udaraca iz kaznenog prostora, što je njihov najveći broj udaraca na utakmici Svjetskog prvenstva otkako ih je Opta počela analizirati od 1966. godine.

20- L’Angleterre a tenté 20 tirs depuis l’intérieur de la surface de réparation contre la Croatie, son plus haut total dans un match de Coupe du Monde depuis qu’Opta l’analyse (1966).



Siège. pic.twitter.com/w2kxWz8u2L — OptaJean (@OptaJean) June 17, 2026

Iz toga je proizašlo i da je Engleska večeras protiv Hrvatske uputila 11 udaraca u okvir gola, što je njihov najveći broj udaraca na Svjetskom prvenstvu od 1998. protiv Kolumbije (13).

11 - England had 11 shots on target tonight against Croatia, their most in a FIFA World Cup match since 1998 against Colombia (13).



Intent. pic.twitter.com/TmZsadi0Zi — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

Hrvatska je doživjela sedmi poraz od Engleske u 12. međusobnom dvoboju. Time su Englezi napravili veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu, a Zlatku Daliću i njegovim izabranicima ostaje da svoju šansu traže u dvobojima protiv Paname (24. lipnja, 1.00) u Torontu i protiv Gane (27. lipnja, 23.00) u Philadelphiji.