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U porazu jedna stvar posebno bode u oči: Englezi ovo dosad nikad u povijesti nisu uspjeli

U porazu jedna stvar posebno bode u oči: Englezi ovo dosad nikad u povijesti nisu uspjeli
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Foto: WILLIAM VOLCOV/imago sportfotodienst/Profimedia

Dalićeve trupe jednostavno su previše toga poklonile Englezima

18.6.2026.
1:31
Sportski.net
WILLIAM VOLCOV/imago sportfotodienst/Profimedia
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Hrvatska je u svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu, poražena od Engleske 4:2. 

Dalićeve trupe jednostavno su previše toga poklonile Englezima, a jedan podatak posebno bode u oči.

Engleska je protiv Hrvatske uputila 20 udaraca iz kaznenog prostora, što je njihov najveći broj udaraca na utakmici Svjetskog prvenstva otkako ih je Opta počela analizirati od 1966. godine. 

Iz toga je proizašlo i da je Engleska večeras protiv Hrvatske uputila 11 udaraca u okvir gola, što je njihov najveći broj udaraca na Svjetskom prvenstvu od 1998. protiv Kolumbije (13). 

Hrvatska je doživjela sedmi poraz od Engleske u 12. međusobnom dvoboju. Time su Englezi napravili veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu, a Zlatku Daliću i njegovim izabranicima ostaje da svoju šansu traže u dvobojima protiv Paname (24. lipnja, 1.00) u Torontu i protiv Gane (27. lipnja, 23.00) u Philadelphiji. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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