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'BILO JE SMIJEŠNO' /

Novi skandal za FIFA-u u najavi: Na Englesku i Hrvatsku se moglo bez ulaznice

Novi skandal za FIFA-u u najavi: Na Englesku i Hrvatsku se moglo bez ulaznice
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Foto: Marcel van Dorst/DeFodi Images/Profimedia

Ova utakmica pokazala je novu manjkavost američke organizacije

18.6.2026.
3:18
Sportski.net
Marcel van Dorst/DeFodi Images/Profimedia
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Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Engleske 4-2 (2-2) u prvoj utakmici skupine L na Svjetskom prvenstvu. Momčad Vatrenih je pritom pokazala slabosti u obrani kod prekida i u situacijama brzih protunapada, no priliku za popravak dojma imat će u sljedećim susretima protiv Paname i Gane.

Ova utakmica pokazala je novu manjkavost američke organizacije. Naime, engleski Daily Mail javlja kako je velik broj navijača ušao bez ulaznice. Svjedoci su za Daily Mail Sport ispričali zapanjujuće scene ispred stadiona u Dallasu u kojima su skupine oportunista 'ušetale' na stadion, lako izbjegavajući provjere karata i sigurnosnih provjera.

"Bilo je smiješno", objasnio je jedan navijač, koji je imao kartu i koji je za tu priliku ponio repliku trofeja Svjetskog prvenstva. "Bilo je velikih praznina sa strane rampi za karte i ljudi su samo šetali kroz njih. Bilo je volontera koji su u osnovi bile starice i nisu nikoga zaustavljale. Skenirao sam svoju kartu jer sam je imao, ali nitko nije provjerio moju zastavu ili moj trofej. Mnogi su samo prolazili, dok su drugi samo preskakali ogradu. Bilo je ogromnih praznina", piše engleski medij.

Unatoč izjavama svjedoka, glasnogovornik FIFA-e rekao je da 'u ovoj fazi' nemaju 'nikakvih naznaka da su navijači ušli na stadion bez valjane ulaznice za utakmicu'.

Hrvatska Nogmetna ReprezentacijaEngleska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.DallasFifa
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