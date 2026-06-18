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'nije normalan čovjek' /

Utakmica koja je zapalila regiju: Evo što u susjedstvu kažu o dvojcu koji je oduševio

Utakmica koja je zapalila regiju: Evo što u susjedstvu kažu o dvojcu koji je oduševio
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Foto: MARKLUND/BILDBYRÄšN/Shutterstock Editorial/Profimedia

Utakmica je izazvala snažne reakcije i u regiji, gdje su mediji s velikim interesom pratili spektakl u Dallasu

18.6.2026.
0:38
Sportski.net
MARKLUND/BILDBYRÄšN/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u 1. kolu skupine L Svjetskog prvenstva u Dallasu, gdje je pred 70.389 gledatelja Engleska slavila s 4:2 (2:2) u utakmici punoj ritma, preokreta i velikog broja pogodaka.

Engleska je bolje otvorila susret i povela već u 12. minuti golom Harryja Kanea iz kaznenog udarca. Hrvatska se vratila u igru u 36. minuti kada je Martin Baturina preciznim udarcem poravnao rezultat, no Englezi su ubrzo ponovno preuzeli vodstvo – u 42. minuti Kane postiže svoj drugi pogodak za 2:1.

Vatreni su ipak pokazali karakter i do kraja prvog dijela ponovno došli do izjednačenja. U petoj minuti sudačke nadoknade Petar Musa zabija za 2:2 i vraća Hrvatsku u potpuno otvorenu utakmicu.

U nastavku susreta Engleska ponovno brzo udara. Jude Bellingham u 47. minuti vraća prednost svojoj reprezentaciji, dok Marcus Rashford u 85. minuti potvrđuje pobjedu Engleza pogotkom za konačnih 4:2.

Utakmica je izazvala snažne reakcije i u regiji, gdje su mediji s velikim interesom pratili spektakl u Dallasu te isticali njegovu dramatičnost i visoku kvalitetu.

'IMAMO NAJBOLJI MEČ NA MUNDIJALU! Spektakl, šest golova i fudbalska poezija!' bio je naslov srpskog Kurira, dok je Mondo istaknuo: 'Fudbalska poezija Hrvatske: U poslednjoj sekundi poluvremena je sevnulo, Englezi nisu znali šta ih je snašlo' kada je Musa izjednačio za 2-2, te posebno izdvojio Baturinin pogodak kroz naslov: 'Ovako je Hrvatska dala gol Engleskoj: Ne smeš da se opustiš ni sekund pored Baturine.'

Bosanskohercegovački Sportsport.ba prenio je

'E, ovo je majstorija - Baturina zabio brutalan gol Englezima!', u kojem su posebno izdvojili našeg Martina,a u naslovu ''Ludnica' na društvenim mrežama zbog onog što radi Dominik Livaković: "Pa, nije normalan čovjek"',osim njihovog oduševljenja, Dominikom evo kako su našeg golamana u srpskom Blicu opisali, koji su susret opisali naslovom: 'Poker moćne Engleske za žilave Hrvate: Komšije ispucale sreću i čudesnog Livakovića, Kane kažnjavao sve greške'

Slovenski 24ur utakmicu je sažeo riječima: 'Golijada v Dallasu: Anglija na derbiju kroga odpravila Hrvaško'

U regionalnim analizama posebno su se istaknuli Dominik Livaković i Martin Baturina, čije su igre privukle najviše pažnje i pohvala unatoč porazu Hrvatske u jednoj od najuzbudljivijih utakmica dosadašnjeg dijela turnira.

Sp 2026.Regionalni MedijiSvjetsko Prvenstvo 2026.EngleskaHrvatska Nogometna Reprezentacija
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