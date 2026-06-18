Joško Gvardiol otkrio što je pošlo po zlu u drugom poluvremenu

Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici 1. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu je u Dallasu pred 70389 gledatelja izgubila od Engleske sa 2-4 (2-2).

Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela.

Početkom nastavka, već u 47. minuti za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4-2.

Joško Gvardiol za HRT kazao je kako je nedostajalo koncentracije na početku drugog poluvremena.

"Dva puta smo se vraćali, znamo kakva su reprezentacija, nije bilo dovoljno. Pogodak smo primili na početku drugog, manjak koncentracije nam se dogodio, sve se brzo izdogađalo. Imamo još dvije utakmice, trebamo dignut glave, regenerirat se i idemo dalje", kazao je Joško.

Pali smo u drugom poluvremenu.

"Da, vratiti se dva puta nije lagano, uspjeli smo, ali zakazali smo na početku drugog dijela. Ništa nije gotovo, idemo dalje" rekao je Gvardiol za HRT nakon utakmice.