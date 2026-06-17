Upravo nam se javio Dagur Sigurdsson! Vrišti zbog Hrvatske: 'J***š ih sve'
Uoči početka utakmice Hrvatske i Engleske, Dagur Sigurdsson javio se iz Islanda te poslao poruku podrške hrvatskoj reprezentaciji.
“Pratim utakmicu s Islanda i želim hrvatskoj reprezentaciji sve najbolje protiv Engleske”, poručio je Sigurdsson.
Dok se na Islandu prati susret Vatrenih, na terenu u Arlingtonu odvija se prava drama u dvoboju Hrvatske i Engleske, uz stalne preokrete i napetu atmosferu.
Engleska je do vodstva stigla u 12. minuti kada je Harry Kane pogodio iz drugog pokušaja, nakon što je Livaković prvo obranio njegov udarac.
Hrvatska se postupno stabilizirala, a nagrada je stigla u 36. minuti kada je Martin Baturina sjajno pogodio nakon povratne lopte Petra Sučića i poravnao rezultat.
Utakmica se igra u visokom ritmu, a hrvatski navijači u Arlingtonu stvaraju sve glasniju podršku Vatrenima, dok se atmosfera dodatno zahuktava kako susret odmiče. Kane je povisio vodstvo, da bi Musa na kraju prvog dijela poravnao ponovno rezultat.
Stručne komentare i analizu utakmice možete pratiti OVDJE, a kako izgleda atmosfera na zagrebačkom Trgu tijekom susreta pogledajte OVDJE.
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