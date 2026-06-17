Hrvatske boje preplavile Teksas: Ovako je izgledao spektakl uoči početka

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slika dana /

U video prilogu prikazno je stanje uoči utakmice na ulicama Arlingtona i Dallas, a reporter RTL-a Marko Vargek opisao je atmosferu u gradu OVDJE.

Hrvatske boje već su nekoliko dana dominantne na ulicama Dallasa, gdje je organizirana i spektakularna navijačka povorka kroz povijesni dio grada. U mimohodu su sudjelovali konjanici, kočije te velika hrvatska zastava koja je privukla pažnju prolaznika i lokalnih stanovnika.