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Hrvatske boje preplavile Teksas: Ovako je izgledao spektakl uoči početka

U video prilogu prikazno je stanje uoči utakmice na ulicama Arlingtona i Dallas, a reporter RTL-a Marko Vargek opisao je atmosferu u gradu OVDJE.

Hrvatske boje već su nekoliko dana dominantne na ulicama Dallasa, gdje je organizirana i spektakularna navijačka povorka kroz povijesni dio grada. U mimohodu su sudjelovali konjanici, kočije te velika hrvatska zastava koja je privukla pažnju prolaznika i lokalnih stanovnika.

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17.6.2026.
22:05
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