FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
skup sport /

Evo kakve su cijene u Arlingtonu: Voda, pivo i hrana papreno skupi na stadionu

Evo kakve su cijene u Arlingtonu: Voda, pivo i hrana papreno skupi na stadionu
×
Foto: FOTO: Čitatelj Net.hr-a

Za pola litre američkog piva potrebno je platiti 15,95 dolara, odnosno oko 14,8 eura

17.6.2026.
21:31
Sportski.net
FOTO: Čitatelj Net.hr-a
VOYO logo
VOYO logo

Sve je spremno za dvoboj Hrvatske i Engleske na spektakularnom stadionu u Arlingtonu, a među hrvatskim navijačima koji su već zauzeli svoja mjesta jedna je tema posebno privukla pažnju, cijene hrane i pića na jednom od najvećih sportskih zdanja u Sjedinjenim Američkim Državama.

Fotografije i komentari s društvenih mreža brzo su otkrili koliko će navijači morati izdvojiti ako tijekom utakmice požele nešto pojesti ili popiti. Tako boca obične vode od 0,6 litara stoji 8,25 dolara, odnosno oko 7,7 eura. Gazirano piće iste količine još je nešto skuplje i košta 8,50 dolara (oko 7,9 eura), dok će ljubitelji sportskih napitaka za osvježenje morati izdvojiti približno osam eura.

Ni oni koji utakmicu vole pratiti uz pivo neće proći mnogo bolje. Za pola litre američkog piva potrebno je platiti 15,95 dolara, odnosno oko 14,8 eura, dok se cijena craft ili uvoznog piva penje na 16,95 dolara, što je približno 15,8 eura.

Visoke cijene prate i ponudu hrane. Vrećica običnog čipsa prodaje se za sedam dolara (oko 6,5 eura), dok su popularni Dallas nachosi među skupljim opcijama te stoje 16 dolara, odnosno gotovo 15 eura po porciji. Nachosi sa sirom nešto su pristupačniji i koštaju oko pet dolara (4,65 eura).

Za konkretniji obrok navijači moraju posegnuti još dublje u džep. Porcija od 20 pilećih nuggetsa stoji 23 dolara (oko 21,4 eura), dok burger ili cheeseburger košta 18,75 dolara, odnosno približno 17,4 eura. Pileći prstići s krumpirićima prodaju se za 16,75 dolara, što je oko 15,6 eura.

Ni klasična stadionska ponuda nije osobito povoljna. Hot dog ili chili dog košta gotovo osam dolara (oko 7,4 eura), bavarski perec 9,25 dolara (8,6 eura), a čak i obična porcija krumpirića doseže cijenu od osam dolara.

Evo kakve su cijene u Arlingtonu: Voda, pivo i hrana papreno skupi na stadionu
Foto: FOTO: Čitatelj Net.hr-a

HrvatskaEngleskaArlingtonSvjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026.Cijene
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike