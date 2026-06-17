Evo kakve su cijene u Arlingtonu: Voda, pivo i hrana papreno skupi na stadionu

Sve je spremno za dvoboj Hrvatske i Engleske na spektakularnom stadionu u Arlingtonu, a među hrvatskim navijačima koji su već zauzeli svoja mjesta jedna je tema posebno privukla pažnju, cijene hrane i pića na jednom od najvećih sportskih zdanja u Sjedinjenim Američkim Državama.

Fotografije i komentari s društvenih mreža brzo su otkrili koliko će navijači morati izdvojiti ako tijekom utakmice požele nešto pojesti ili popiti. Tako boca obične vode od 0,6 litara stoji 8,25 dolara, odnosno oko 7,7 eura. Gazirano piće iste količine još je nešto skuplje i košta 8,50 dolara (oko 7,9 eura), dok će ljubitelji sportskih napitaka za osvježenje morati izdvojiti približno osam eura.

Ni oni koji utakmicu vole pratiti uz pivo neće proći mnogo bolje. Za pola litre američkog piva potrebno je platiti 15,95 dolara, odnosno oko 14,8 eura, dok se cijena craft ili uvoznog piva penje na 16,95 dolara, što je približno 15,8 eura.

Visoke cijene prate i ponudu hrane. Vrećica običnog čipsa prodaje se za sedam dolara (oko 6,5 eura), dok su popularni Dallas nachosi među skupljim opcijama te stoje 16 dolara, odnosno gotovo 15 eura po porciji. Nachosi sa sirom nešto su pristupačniji i koštaju oko pet dolara (4,65 eura).

Za konkretniji obrok navijači moraju posegnuti još dublje u džep. Porcija od 20 pilećih nuggetsa stoji 23 dolara (oko 21,4 eura), dok burger ili cheeseburger košta 18,75 dolara, odnosno približno 17,4 eura. Pileći prstići s krumpirićima prodaju se za 16,75 dolara, što je oko 15,6 eura.

Ni klasična stadionska ponuda nije osobito povoljna. Hot dog ili chili dog košta gotovo osam dolara (oko 7,4 eura), bavarski perec 9,25 dolara (8,6 eura), a čak i obična porcija krumpirića doseže cijenu od osam dolara.

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