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POLJA HRVATSKA /

Ludi ste! U kockice ste obukli pse, automobile i kuće: Ovo su najbolje fotografije

Ludi ste! U kockice ste obukli pse, automobile i kuće: Ovo su najbolje fotografije
Foto: Facebook Net.hr
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Hrvatska nogometna reprezentacija započinje svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Suparnik Dalićevim odabranicima je jaka nogometna nacija Engleska

Hrvatska diše za reprezentaciju cijeloga dana, svi se pripremaju za veliku utakmicu, obukli su svoje sretne dresove i majice, a neki navijači nisu obukli samo sebe u kockice već i svoje kuće, automobile, ljubimce i tako dalje.

Na našem Facebook profilu tražili smo vas da nam pošaljete fotografije vašeg navijačkog izdanja, a stigao je veliki broj fotografija. U fotogaleriji pogledajte neke od njih.

 

17.6.2026.
21:20
Sportski.net
Facebook Net.hr
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaNavijačiFacebookSvjetsko Prvenstvo 2026.
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