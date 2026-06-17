Ludi ste! U kockice ste obukli pse, automobile i kuće: Ovo su najbolje fotografije

Hrvatska nogometna reprezentacija započinje svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Suparnik Dalićevim odabranicima je jaka nogometna nacija Engleska.

Hrvatska diše za reprezentaciju cijeloga dana, svi se pripremaju za veliku utakmicu, obukli su svoje sretne dresove i majice, a neki navijači nisu obukli samo sebe u kockice već i svoje kuće, automobile, ljubimce i tako dalje.

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