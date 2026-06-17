Navijači podržali sastav: Javili se PSV i FC Dallas i oduševili porukama za Perišića i Musu

Hrvatska reprezentacija otvara Svjetsko prvenstvo utakmicom prvog kola Skupine L protiv Engleske.

Zlatko Dalić je iznenadio zamjenom jednog igrača u očekivanoj postavi koja se već dulje vrijeme provlačila kroz javnost. Umjesto očekivanog Matea Kovačića ušao je Mario Pašalić, a treba vidjeti hoće li stvarno i zaigrati u paru s Lukom Modrićem ili će pak logičnije Petar Sučić biti taj koji će zaigrati na Kovačićevoj poziciji, a Pašalić otići ispred s Baturinom iza Muse.

Sastav je naravno izazvao i puno komentara navijača na društvenim mrežama koji su većinom zadiovoljni izborom, a javio se i klub Petra Muse Dllas koji je napisao: 'MOOSE COUNTRYYYYYY'! Našem našpadaču je tamo nadimak Moose (los). Javio se i PSV sa stisnutim bicepsima u znak podrške Ivanu Perišiću.

"Ajmo razvaliti Engleze ovim sastavom a Kovačić može i poslije ući u igru", "Super sastav!", "Vuška i Baturina ušutkajte bahate Engleze", "MOOSE COUNTRYYYYYY", "Dobra odluka izbornika, realno najspremnijih 11 trenutno", "Jel ja sanjam ili Mario igra umjesto Kovačića?", "Ajmo momci bez straha", samo su neki od komentara.