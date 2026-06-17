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POTPORA DALIĆU /

Navijači podržali sastav: Javili se PSV i FC Dallas i oduševili porukama za Perišića i Musu

Navijači podržali sastav: Javili se PSV i FC Dallas i oduševili porukama za Perišića i Musu
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zlatko Dalić je iznenadio zamjenom jednog igrača u očekivanoj postavi koja se već dulje vrijeme provlačila kroz javnost

17.6.2026.
21:10
Sportski.net
Goran Stanzl/PIXSELL
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Hrvatska reprezentacija otvara Svjetsko prvenstvo utakmicom prvog kola Skupine L protiv Engleske. 

Zlatko Dalić je iznenadio zamjenom jednog igrača u očekivanoj postavi koja se već dulje vrijeme provlačila kroz javnost. Umjesto očekivanog Matea Kovačića ušao je Mario Pašalić, a treba vidjeti hoće li stvarno i zaigrati u paru s Lukom Modrićem ili će pak logičnije Petar Sučić biti taj koji će zaigrati na Kovačićevoj poziciji, a Pašalić otići ispred s Baturinom iza Muse. 

Sastav je naravno izazvao i puno komentara navijača na društvenim mrežama koji su većinom zadiovoljni izborom, a javio se i klub Petra Muse Dllas koji je napisao: 'MOOSE COUNTRYYYYYY'! Našem našpadaču je tamo nadimak Moose (los). Javio se i PSV sa stisnutim bicepsima u znak podrške Ivanu Perišiću. 

"Ajmo razvaliti Engleze ovim sastavom a Kovačić može i poslije ući u igru", "Super sastav!", "Vuška i Baturina ušutkajte bahate Engleze", "MOOSE COUNTRYYYYYY", "Dobra odluka izbornika, realno najspremnijih 11 trenutno", "Jel ja sanjam ili Mario igra umjesto Kovačića?", "Ajmo momci bez straha", samo su neki od komentara. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Sastav
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