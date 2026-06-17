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SVI PRIČAJU O NJIMA /

Nogomet kroz ženske oči: One su osvojile tribine na Svjetskom prvenstvu

Nogomet kroz ženske oči: One su osvojile tribine na Svjetskom prvenstvu
Foto: Tnani Badreddine/DeFodi Images/Profimedia
NOGOMET KROZ ŽENSKE OČI: Emocija, ljepota i strast osvojile su tribine Svjetskog prvenstva.
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Žene su na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi posebna priča. Ne samo na Svjetskom prvenstvu, nego i u navijačkim zonama diljem svijeta, u zemljama čije reprezentacije nastupaju na Mundijalu. One su svoje, drugačije, emotivne, strastvene i jako vole nogomet.

Fotoobjektivi mnoštva fotoreportera koji se nalaze u Sjevernoj Americi i koji prate Mundijal snimajući navijače u svojim zemljama, zabilježili su jedinstvene trenutke koje će nogomet pamtiti. Ovo je nogomet kroz ženske oči. Ljepota, emocija, strast na ženski način. Nogomet nije više muška stvar. Žene su preuzele priču. 

Više u galeriji koja slijedi. 

17.6.2026.
17:41
Silvijo Maksan
Tnani Badreddine/DeFodi Images/Profimedia
Svjetsko Prvenstvo 2026.Nogometžene
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