Nogomet kroz ženske oči: One su osvojile tribine na Svjetskom prvenstvu

Žene su na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi posebna priča. Ne samo na Svjetskom prvenstvu, nego i u navijačkim zonama diljem svijeta, u zemljama čije reprezentacije nastupaju na Mundijalu. One su svoje, drugačije, emotivne, strastvene i jako vole nogomet.

Fotoobjektivi mnoštva fotoreportera koji se nalaze u Sjevernoj Americi i koji prate Mundijal snimajući navijače u svojim zemljama, zabilježili su jedinstvene trenutke koje će nogomet pamtiti. Ovo je nogomet kroz ženske oči. Ljepota, emocija, strast na ženski način. Nogomet nije više muška stvar. Žene su preuzele priču.

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