Vatrena Magdalena spremna za utakmicu: Atraktivna Hrvatica ovako izgleda bez trunke Photoshopa

Večeras, uoči prve utakmice hrvatske reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu, raste uzbuđenje među navijačima Vatrenih, koji tradicionalno prate svaki njihov nastup na velikoj sceni. Nogometna groznica ponovno je zahvatila navijačku zajednicu, a društvene mreže ispunjene su porukama podrške i fotografijama u crveno-bijelim bojama.

Među onima koji su se oglasili nalazi se i Magdalena Keškić, influencerica hrvatskih korijena koja živi i radi u Njemačkoj. Na svom profilu objavila je fotografije u hrvatskom dresu, čime je još jednom pokazala podršku Vatrenima.

Kako izgleda vatrena navijačica Magdalena - pogledajte u našoj galeriji.