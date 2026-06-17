Vatrena Magdalena spremna za utakmicu: Atraktivna Hrvatica ovako izgleda bez trunke Photoshopa

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Večeras, uoči prve utakmice hrvatske reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu, raste uzbuđenje među navijačima Vatrenih, koji tradicionalno prate svaki njihov nastup na velikoj sceni. Nogometna groznica ponovno je zahvatila navijačku zajednicu, a društvene mreže ispunjene su porukama podrške i fotografijama u crveno-bijelim bojama.
Među onima koji su se oglasili nalazi se i Magdalena Keškić, influencerica hrvatskih korijena koja živi i radi u Njemačkoj. Na svom profilu objavila je fotografije u hrvatskom dresu, čime je još jednom pokazala podršku Vatrenima.
Kako izgleda vatrena navijačica Magdalena - pogledajte u našoj galeriji.