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Vatrena Magdalena spremna za utakmicu: Atraktivna Hrvatica ovako izgleda bez trunke Photoshopa

Vatrena Magdalena spremna za utakmicu: Atraktivna Hrvatica ovako izgleda bez trunke Photoshopa
Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Instagram Story
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Večeras, uoči prve utakmice hrvatske reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu, raste uzbuđenje među navijačima Vatrenih, koji tradicionalno prate svaki njihov nastup na velikoj sceni. Nogometna groznica ponovno je zahvatila navijačku zajednicu, a društvene mreže ispunjene su porukama podrške i fotografijama u crveno-bijelim bojama.

Među onima koji su se oglasili nalazi se i Magdalena Keškić, influencerica hrvatskih korijena koja živi i radi u Njemačkoj. Na svom profilu objavila je fotografije u hrvatskom dresu, čime je još jednom pokazala podršku Vatrenima. 

Kako izgleda vatrena navijačica Magdalena - pogledajte u našoj galeriji. 

17.6.2026.
13:41
Hot.hr
Igor Kralj/PIXSELL/Instagram Story
Magdalena KeškićInstagramSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.
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