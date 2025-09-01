Ovako hrvatska navijačica Magdalena izgleda bez trunke Photoshopa: Da nije malčice pretjerala?

Hrvatska navijačica Magdalena Keškić je prije gotovo tri godine na Svjetskom prvenstvu u Kataru privukla pažnju navijača i medija. Ova atraktivna brineta hrvatskih korijena živi i radi u Njemačkoj, no Hrvatsku nikad ne zaboravlja – svako ljeto provodi na našoj obali. Njezin otac dolazi s Kupresa, a majka iz Stona pa i sama često ističe kako osjeća jaku povezanost s domovinom.

Magdalena je već sudjelovala na izboru Miss Europe Continental, a osim što je poznata po navijanju, gradi i svoju karijeru u modnom svijetu. Na Instagramu objavljuje provokativne fotografije koje redovito skupljaju tisuće lajkova i komentara. I dok joj dio pratitelja zamjera korištenje Photoshopa, drugi naglašavaju da je i njezin prirodan izgled jednako zavidan. Zavirite u galeriju i pogledajte kako Magdalena izgleda kada se ne oslanja na pretjerano uređivanje fotografija.