Sva lica Radomira Đalovića: Pogledajte najluđa izdanja dojučerašnjeg Rijekina trenera

Radomir Đalović od ponedjeljka više nije trener Rijeke. Crnogorski stručnjak smijenjen je jutro nakon Jadranskog derbija u kojem je Rijeka remizirala 2:2 s Hajdukom na Poljudu. Na njegovo mjesto već je postavljen Španjolac Victor Sanchez.

Kao glavni trener Rijeke, Đalović je momčad vodio u 52 susreta, ostvarivši 23 pobjede, 15 remija i 14 poraza.U tom je razdoblju Rijeka po drugi put u klupskoj povijesti osvojila naslov prvaka, kojem je dodala i trofej pobjednika SuperSport Hrvatskog kupa, te osigurala plasman u skupine Konferencijske lige.

S Đalovićem uz teren nikada nije bilo dosadno, a golove je uvijek burno proslavljao. Kroz fotogaleriju prisjetili smo se najboljih izdanja dojučerašnjeg Rijekina trenera.