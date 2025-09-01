POSEBAN JE /

Sva lica Radomira Đalovića: Pogledajte najluđa izdanja dojučerašnjeg Rijekina trenera

Foto: Sanjin Strukic/pixsell
1 /22
Radomir Đalović od ponedjeljka više nije trener Rijeke. Crnogorski stručnjak smijenjen je jutro nakon Jadranskog derbija u kojem je Rijeka remizirala 2:2 s Hajdukom na Poljudu. Na njegovo mjesto već je postavljen Španjolac Victor Sanchez

Kao glavni trener Rijeke, Đalović je momčad vodio u 52 susreta, ostvarivši 23 pobjede, 15 remija i 14 poraza.U tom je razdoblju Rijeka po drugi put u klupskoj povijesti osvojila naslov prvaka, kojem je dodala i trofej pobjednika SuperSport Hrvatskog kupa, te osigurala plasman u skupine Konferencijske lige.

Sve o hrvatskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

S Đalovićem uz teren nikada nije bilo dosadno, a golove je uvijek burno proslavljao. Kroz fotogaleriju prisjetili smo se najboljih izdanja dojučerašnjeg Rijekina trenera.

1.9.2025.
18:37
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Hnk RijekaRadomir đalovićHnl
