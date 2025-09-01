Mnogi su došli zbog koncerta, ali ona je ukrala show: Atraktivna plavuša podignula sve na noge

Karlovački Dani piva i ove godine privukli su mnoštvo ljudi iz cijele Hrvatske, a nedjeljna večer ostat će zapamćena po vrhunskom koncertnom programu i odličnoj atmosferi. Na glavnu pozornicu popeli su se Kojoti i Neno Belan, koji su svojim hitovima rasplesali i raspjevali okupljene.

Već od popodnevnih sati u grad su pristizali brojni posjetitelja, a ulice Karlovca bili su ispunjeni veselim licima i odličnim raspoloženjem. Posebnu pažnju ukrale su dame upečatljivim modnim kombinacijama, a kakva je atmosfera uistinu prevladavala zabilježio je Kaportal!