Mnogi su došli zbog koncerta, ali ona je ukrala show: Atraktivna plavuša podignula sve na noge

Foto: Antonela Zvonković
Karlovački Dani piva i ove godine privukli su mnoštvo ljudi iz cijele Hrvatske, a nedjeljna večer ostat će zapamćena po vrhunskom koncertnom programu i odličnoj atmosferi. Na glavnu pozornicu popeli su se Kojoti i Neno Belan, koji su svojim hitovima rasplesali i raspjevali okupljene.

Već od popodnevnih sati u grad su pristizali brojni posjetitelja, a ulice Karlovca bili su ispunjeni veselim licima i odličnim raspoloženjem. Posebnu pažnju ukrale su dame upečatljivim modnim kombinacijama, a kakva je atmosfera uistinu prevladavala zabilježio je Kaportal!

1.9.2025.
9:05
Hot.hr
Antonela Zvonković
