U gledalištu osvanula specijalna i rijetka poruka za Livaju: Lijepe žene preplavile Poljud

U tijeku je u Splitu Jadranski derbi između Hajduka i Rijeke. Trenutni rezultat ne 1-1. Poljud je pun, a kamera Zvonimira Barišina i Šime Zelića, fotoreportera PIXSELL-a, snimili su zanimljive kadrove na poljudskim tribinama.

Jedan je dječak na jugoistoku Poljuda, gdje se nalaze najmlađi navijači s roditeljima (tzv. dječja tribina), imao je zanimljivu poruku - Livaja, poklanjam ti svoj dres. Eto, netko traži da mu Livaja pokloni dres, a ovaj dječak je došao na ideju da on pokloni svoj dres Hajduka Livaji. Svaka čast, majstore! Isto tako, na Poljudu je veliki broj lijepih žena.

