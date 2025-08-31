Jadranski derbi pod pritiskom: Hajduk traži potvrdu buđenja, Đalović igra za ostanak

Hajduk: Rijeka

Prvi jadranski derbi ove sezone donosi dvoboj Hajduka i Rijeke, klubova koji su donedavno igrali na tri fronta, ali su u međuvremenu krenuli različitim putanjama.

Hajduk je ispao iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu porazom od Dinamo Cityja, što je izazvalo val kritika, no nakon toga Splićani su nanizali pobjede protiv Slaven Belupa i Osijeka i atmosfera na Poljudu polako se popravlja.

Rijeka je, pak, nakon eliminacije Shelbourna i povratka u Europu nakon pet godina nakratko slavila, no kiks s Varaždinom i težak poraz u Grčkoj ponovno su uzdrmali momčad. Uz priče o mogućoj prodaji kluba, Radomir Đalović našao se u nezahvalnoj situaciji i ovaj derbi mogao bi biti ključan za njegovu budućnost.

Spektakl počinje u 21 sat, a tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

