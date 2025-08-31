Bivši Hajdukovac u nevjerovatnoj formi: Postigao novi pogodak u gradskom derbiju!

U susretu 4. kola škotskog nogometnog prvenstva Dundee United je na gostovanju pobijedio gradskog suparnika Dundee sa 2-0, a drugi gol na utakmici zabio je hrvatski nogometaš Ivan Dolček.

Gosti su poveli u 14. minuti golom Zacharyja Sapsforda, a na 2-0 je postavio Dolček u 77. minuti.

Will Ferry je uputio dugačko dodavanje s lijeve strane, Clark Robertson je pokušao očistiti glavom, no lopta je došla do Dolčeka koji je prizemnim udarcem savladao bespomoćnog Jona McCrackena.

Bio je to njegov već četvrti gol ove sezone i trenutačno je vodeći strijelac škotske lige.

Dolček je na Tannadice Park stigao na posudbu iz Dunajske Strede za koju je potpisao 2024. iz Hajduka. Prošlu sezonu je bio na posudbi u Slaven Belupu.

Aberdeen je kod kuće izgubio od Falkirka sa 0-1, a gol odluke zabio je Kyrell Wilson u 75. minuti nakon što je domaćin od 43. igrao bez isključenog Nicky Devlina.

Hrvatski nogometaš Ante Palaversa igrao je za Aberdeen do 54. minute.

U derbiju kola Rangers i Celtic su igrali bez golova. Bio je to prvi Old Firm bez golova na Ibroxu od travnja 2011.

Celtic i Hearts vode na ljestvici sa po 10 bodova, Dundee United je četvrti sa četiri boda, koliko ima i Rangers na šestom mjestu. Aberdeen je posljednji s tri poraza.

