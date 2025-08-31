Bavarci Stanišiću dodijelili nagradu nazvanu po Franzu Beckenbaueru, nagrađen i Jakić

Nogometaši Bayerna svladali su Augsburg s 3:2 u trećem kolu Bundeslige. Pogotke za bavarskog diva zabili su Serge Gnabry, Luis Diaz i Michael Olise. Bayern je vodio s 3:0 sve dok hrvatski reprezentativac u dresu Augsburga Kristijan Jakić nije smanjio na 3:1, a potom i asistirao Mertu Komuru koji je postavio konačan rezultat.

Možda i najbolji igrač na terenu bio je drugi hrvatski reprezentativac, Josip Stanišić, koji je igrao za Bayern na poziciji lijevog beka. Stanišić je toliko impresionirao navijače Bavaraca koji su mu preko portala Bavarian Football Works dodijelili nagradu "Der Kaiser" nazvanu po legendarnom Franzu Beckenbaueru.

Foto: Profimedia

"Ovo ne bi trebala biti najbolja pozicija za Hrvata. On je desni bek ili u krajnjoj nuždi stoper. Ne lijevi bek, zar ne? Ali njegova uloga na lijevoj strani dovela ga je do novih visina. Umjesto da igra kao uobičajeni lijevi bek, Stanišić je dobio slobodu terena od Vincenta Kompanyja, koji zna da će diplomirani igrač Bayernove omladinske škole to dobro iskoristiti" - napisali su, pa nastavili:

"Ova uloga pomogla je otvoriti RB Leipzig prošli tjedan, ali ovdje je uzrokovala još veću devastaciju. Bilo da se radi o ubačajima, preklapajućim trčanjima, ulascima u vezni red ili čak trčanjima u poziciju 'desetke', Augsburg nije imao pojma kako se nositi s Bayernovim improviziranim lijevim bekom, a to je otvorilo rupe koje je Bayernov napad mogao iskoristiti. U drugom poluvremenu je oslabio jer je Augsburg više napadao i zauzvrat prisilio Stanišića da se više brani, ali šteta je već bila učinjena."

Nagradu je zaradio i Jakić kojem su navijači Bayerna dodijelili nagradu "zamjene dresa" za najboljeg igrača protivničke momčadi.

