Dinamo prosuo prve bodove u sezoni: Kulenović heroj, spasio bod u posljednjim minutama

U susretu 5. kola HNL-a Varaždin i Dinamo igrali su 2-2 (0-1).

Dinamo je poveo golom Matea Lisice (23), poravnao je Aleksa Latković (52) da bi Varaždin do vodstva 2-1 stigao preko Antonija Boršića (80), a konačnih 2-2 postavio je Sandro Kulenović (90+2-11m).

Zagrebački je sastav poveo iz prvog ozbiljnijeg udarca na utakmici, a do njega je stigao nakon velike pogreške domaćih. Latković je pod pritiskom pred vlastitim kaznenim prostorom odigrao napamet u sredinu terena, a tamo je do lopte stigao Lisica koji se odlučio na prizemni udarac sa 22 metra koji je završio u samom donjem desnom kutu nemoćnog Zelenike.

Taj je pogodak oslobodio igrače Dinama u igri, dok Varaždinci u prvom poluvremenu nisu složili niti jednu suvislu akciju. Mogao je Dinamo vrlo brzo nakon prvog postići i drugi pogodak, ali je Zelenika obranio udarac Stojkovića.

Tijekom pauze za poluvrijeme kiša u Varaždinu je pojačala, a teži uvjeti za igru kao da su pogodovali domaćima koji su poravnali nakon samo sedam minuta igre u nastavku. Varaždinci su na brzinu izveli slobodni udarac na sredini terena i uhvatili Dinamovu obranu nespremnu. Latković i Abdullazada su odigrali dupli pas, a crnogorski veznjak se iskupio za pogrešku kod gola Dinama i prizemnim udarcem sa 18 metara pogodio donji lijevi kut. Bio je to prvi gol kojega je Dinamo primio ove sezone.

Četiri minute nakon poravnanja Dinamo je zatresao mrežu Varaždina kada je McKenna glavom svladao Zeleniku, ali na kraju je procijenjeno kako je Škot bio u malom zaleđu. Mogao je Varaždin i do potpunog preokreta, ali je pokušaj Baa bravurozno obranio Nevistić.

Ipak, Varaždin je stigao do prednosti neobičnim pogotkom Boršića u 80. minuti. Igrač Varaždina je uputio centaršut s lijevog krila, ali nitko nije zahvatio loptu koja je završila u mreži iza iznenađenog Nevistića.

Tek nakon primljenog drugog gola Dinamo se probudio u drugom poluvremenu, ali takav je pristup donio i rezultat. U 90. minuti Bakrar je probio desni bok i ubacio prizemnu loptu u srce kaznenog prostora na koju je natrčao Goda, a udarac Dinamovog braniča rukom je blokirao Jovanov pa je zagrebački sastav dobio kazneni udarac kojega je u poravnanje na 2-2 pretvorio Kulenović.

Vodeći Dinamo sada ima 13 bodova, jedan više uz utakmicu više od drugog Hajduka koji će u nedjelju igrati protiv Rijeke, dok je Varaždin četvrti sa šest bodova, koliko ima i peti Slaven Belupo.

