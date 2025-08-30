Drama u Premier ligi: United do prve pobjede golom u 97., Tottenham šokiran kod kuće

Nakon odličnog starta u novu sezonu i dvije pobjede u prva dva kola, nogometaši Tottenham Hotspura "prizemljeni" su u 3. kolu domaćim 0-1 porazom od Bournemoutha, dok je Manchester United ostvario prvi ovosezonski uspjeh 3-2 pobjedom protiv Burnleya golom iz kaznenog udarca u sedmoj minuti sudačke nadoknade.

U Londonu je Bournemouth poveo golom Evanilsona već u 5. minuti, a potom se rezultat više nije mijenjao.

Na Old Traffordu je United imao 1-0 i 2-1 autogolom Cullena (27-ag) i pogotkom Mbeuma (57) no Burnley se vraćao u egal preko Fostera (55) i Anthonyja (66) te bi osvojili vrijedan bod da u samoj završnici Anthony nije bespotrebno povukao za dres Dialla na samom rubu kaznenog prostora pa su domaćini dobili priliku s bijele točke osvojiti tri boda. Kapetan Bruno Fernandes (90+7-11m) bio je siguran izvođač.

Ranije u subotu su igrači Chelsea 2-0 pobjedom protiv Fulhama u derbiju zapadnog Londona preuzeli vrh ljestvice. Golove za Chelsea postigli su Joao Pedro (45+9) i Enzo Fernandez (56-11m).

Chelsea sada ima sedam bodova, jedan više uz utakmicu više od Arsenala i Liverpoola koji će svoj susret 3. kola igrati u nedjelju. Po šest bodova imaju i Tottenham, Bournemouth, Everton i Sunderland. Manchester United je na četiri boda.

