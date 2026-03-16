'Jedna bitka za drugom' dobila 6 Oscara, ali Hrvatima se baš i ne sviđa: 'Glupost veću nisam gledao'
Nagrađeni film proslavljenog redatelja Paula Thomasa Andersona, crnohumorni akcijski triler s Leonardom DiCaprijem u glavnoj ulozi, impresivnim budžetom i pričom koja spaja političku satiru s obiteljskom dramom, nije oduševila hrvatske gledatelje
Film „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another) redatelja Paula Thomasa Andersona veliki je pobjednik ovogodišnje, 98. dodjele Oscara. Američka akademija dodijelila mu je nagradu za najbolji film, a ukupno je osvojio čak šest zlatnih kipića.
Riječ je o neobičnoj priči o političkom otporu u kojoj Leonardo DiCaprio tumači bivšeg revolucionara koji s vremenom odrasta i postaje samohrani otac. Film je i prije same dodjele slovio za jednog od glavnih favorita, a za redatelja Andersona ova je večer bila posebno važna – u karijeri je ranije imao čak 11 nominacija, ali nijednog Oscara.
Ove godine to se napokon promijenilo. Osim za najbolji film, Anderson je osvojio i nagrade za najbolju režiju te adaptirani scenarij, čime je konačno prekinuo dugogodišnji niz bez osvojenog kipića.
Hrvati nisu oduševljeni
Film se trenutačno može pogledati i u hrvatskim kinima, no reakcije domaće publike prilično su podijeljene. Dok su ga neki gledatelji oduševljeno dočekali, drugi tvrde da je riječ o precijenjenom filmu koji ne opravdava toliki broj nagrada.
Na našim društvenim mrežama pitali smo čitatelje jesu li pogledali film i što misle o njemu. Odgovori su nas iznenadili – rasprava je brzo postala žustra, a komentari su pokazali koliko su mišljenja različita.
Neki su film doživjeli kao iznimno kvalitetno ostvarenje i smatraju da je pobjeda na Oscarima potpuno zaslužena.
„Meni jako dobar, Sean Penn izvrstan.“
„Predobar film, zasluženo je dobio Oscara.“
No, drugi gledatelji bili su znatno oštriji u svojim kritikama.
„Glupost veću nisam gledao.“
„Nebitan, nepotreban i dosadan.“
„Meni je film jeftin i bezvezan, ne preporučujem za gledanje.“
Bilo je i onih koji su ga opisali kao neobično i teško razumljivo ostvarenje.
„Besmisleno čudan film.“
„Najgluplji film zadnjih 10 godina... bezveze.“
Pogledajte video: Zvijezde zablistale na Vanity Fair after partyju nakon Oscara 2026.
Film koji dijeli publiku
Čini se da „Jedna bitka za drugom“ radi upravo ono što mnogi ambiciozni filmovi često čine – dijeli publiku. Dok ga jedni hvale kao snažnu i originalnu priču, drugi tvrde da je riječ o pretjerano hvaljenom filmu koji ne opravdava reputaciju.
Jedno je ipak sigurno – nakon osvojenih šest Oscara, o ovom filmu se još dugo neće prestati raspravljati.
POGLEDAJTE VIDEO: Dodjela Oscara 2026.