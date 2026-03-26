Max Verstappen bjesni na pressici uoči Japana: 'Neću dati izjavu dok on ne napusti sobu'

Max Verstappen ponovno je u središtu pažnje uoči Grand Prixa u Japanu, ali ovog puta ne zbog svojih vozačkih performansi, već zbog incidenta na press konferenciji. Kako javlja Motorsport, vozač Red Bulla odlučio je odbiti medijske obaveze dok jedan od britanskih novinara, Giles Richards iz The Guardiana, ne napusti prostoriju. “Neću pričati dok on ne ode”, poručio je Verstappen jasno i odlučno.

Situacija nije nastala preko noći, Verstappenova frustracija britanskim medijima traje već godinama. Sam vozač javno je izražavao svoje nezadovoljstvo načinom na koji se prenose vijesti o njemu, tvrdeći da britanski mediji često zauzimaju pristran stav protiv njega. Ipak, rijetko se događa da Verstappen reagira ovako direktno.

Razlog napetosti s Gilesom Richardsom, čini se, vodi korijene iz prošlogodišnjeg utrke u Abu Dhabiju. Tada je Verstappen izgubio priliku za naslov svjetskog prvaka nakon sudara s Georgeom Russellom u Španjolskoj, zbog kojeg je dobio deset sekundi kazne i završio pet mjesta niže, osvojivši tek jedan bod umjesto deset.

Na pressici nakon utrke Richards ga je upitao žali li zbog incidenta u Barceloni, na što je Verstappen oštro reagirao:

“Zaboravljate sve ostale stvari koje su se dogodile tijekom moje sezone. Jedino što spominjete je Barcelona. Znao sam da će ovo pitanje doći. Sada se smiješite, ali ovo nije pošteno.”

Holanđanin je tada dodao da je prvenstvo sastavljeno od 24 utrke i da su ga u drugoj polovici sezone pratili i drugi neočekivani rezultati, sugerirajući da se fokusiranje samo na jednu situaciju čini nepravednim.

Verstappen često ističe da mu britanski mediji ne daju fer tretman. Nakon osvajanja četvrte titule svjetskog prvaka u Kataru 2024., ponovno je istaknuo da većina medijskih izvještaja dolazi iz Velike Britanije i da je to problem:

“Problem u F1 je što 80 do 85 posto medija dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva. Osjećao sam da neke stvari koje su napisane o meni nisu bile poštene.”

Ranije je, 2022. godine, čak kratko bojkotirao Sky Sports nakon što je jedan od analitičara komentirao kontroverzni ishod prvenstva 2021. godine, tvrdeći da je Lewis Hamilton bio “ukraden”. Taj incident u Abu Dhabiju, kada tadašnji direktor utrke Michael Masi nije pravilno upravljao restartom nakon sigurnosnog automobila, i dalje izaziva podjele među fanovima Formule 1.

FIA je kasnije službeno priznala “ljudsku pogrešku” kao razlog restartanja utrke s jednim krugom do kraja, umjesto da utrka završi iza safety cara. Unatoč tome, Verstappen i dalje smatra da su medijski izvještaji o njegovim incidentima često prikazani u njegovu neugodnu svjetlu.

